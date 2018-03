De lekkende vuilnisbelt splijt Ede

Aan de rand van natuurgebied het Wekeromse Zand ligt De Bult, een oude stortplaats die compleet is ingepakt en afgedekt. Sinds de gemeente Ede dertig ton beton op de heuvel heeft gestort als fundament voor een uitkijktoren, wordt het gif uit de verpakking geperst, vrezen verontruste bewoners. Maar volgens de gemeente is De Bult stabiel. GroenLinkser Peter Gerard van den Berg eist duidelijkheid.

De Bult is dus eigenlijk een belt? "Inderdaad. Tot 1988 is op deze plek vuil gestort, ook wat we nu chemisch afval noemen kreeg hier een plek. Omdat destijds is vastgesteld dat de belt zwaar was vervuild, is hij hermetisch afgedekt. In putten pal naast de berg wordt het grondwater gemonitord. Met die methode is weinig mis. Zo worden elders in Nederland ook voormalige vuilstortplaatsen ingepakt. Maar je moet er natuurlijk wel voorzichtig mee omgaan."

Dan de vraag: lekt ie of lekt ie niet? "Ik ben natuurlijk geen chemicus, maar ik zie wel dat er gekleurd water uit De Bult sijpelt." De gemeente heeft een plakkaat van dertig ton beton op De Bult gelegd die voor een enorme druk zorgt. Was dat handig? "Dat vraag ik me af, maar er is meer aan de hand. De Bult ligt pal naast het Wekeromse Zand, een groot stuifduingebied met hei en bossen. Op De Bult heb je een prachtig uitzicht, vandaar die plannen voor een uitkijktoren. Maar de afgelopen jaren is De Bult ook al intensief gebruikt door wandelaars, ruiters en mountainbikers. Vooral die laatste groep heeft sporen gemaakt in de deklaag, waardoor nu op sommige plekken het afdekfolie zichtbaar is. Daar zitten zichtbare scheuren in."

En daar lekt nu smurrie door? "Ja, maar we weten alleen niet of die lekkage ook verontreinigd is. In 2016 is er door ingenieursbureau Sweco een onderzoek gedaan naar de deklaag en zijn er metingen gedaan in de controleputten. De metingen gaven verhoogde waarden aan en de deklaag was op sommige plaatsen te dun door gebruiksslijtage. Bij een intensiever gebruik zou de deklaag verhoogd moeten worden naar minimaal 1 meter. Dat is niet gebeurd, maar de gemeente begon wel met de bouw van de uitkijktoren. Volgens de gemeente is de belt stabiel en zien de omwonenden alleen verkleurd regenwater dat via de buitenkant van het folie naar beneden weglekt. Maar ik maak me wel degelijk zorgen over de gezondheid van de omwonenden."

De gemeenteraad van Ede zal wel in alle staten zijn? "Nou, dat valt mee. Of tegen. Ik heb vragen gesteld, maar die zijn alleen gesteund door de ChristenUnie."