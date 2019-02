De laatste kinderen mogen weg van Australisch asieleiland Nauru

Vier kinderen die nu nog op dat eiland in de Stille Oceaan verblijven kunnen met hun families naar de Verenigde Staten toe, zo heeft de Australische premier Scott Morrison bekendgemaakt. Het lot van de kinderen is een belangrijk punt van kritiek sinds Australië in 2013 besloot bootvluchtelingen naar het afgelegen eiland te sturen.

Lees verder na de advertentie

“Ieder kind van asielzoekers is nu vertrokken van Nauru of heeft een duidelijke uitweg”, liet Morrison zondag weten. De Verenigde Staten beloofden in 2016, aan het einde van de tweede termijn van president Obama, om 1250 vluchtelingen van Nauru op te nemen onder wie gezinnen met kinderen. Toen Morrison aantrad als premier, in augustus vorig jaar, verbleven er nog 109 kinderen op Nauru.

De regering houdt wel vast aan het beleid dat vluchtelingen die per boot komen zich niet in Australië mogen vestigen. Er gaan stemmen op om gezinnen met kinderen toe te laten, maar minister David Coleman van immigratie wil daar niets van weten. “Het belangrijkste principe is dat permanente vestiging niet mogelijk is voor mensen die onwettig per boot aankomen. Zij zullen gevestigd worden in derde landen.”

Toch zijn enkele tientallen kinderen met hun families wel naar Australië overgebracht, op bevel van de rechter. Er blijven nu nog ruim duizend vluchtelingen over op het eiland. Hun toekomst is onzeker, net als die van de mannen die verbleven in het inmiddels gesloten centrum op het eiland Manus, bij Papoea-Nieuw-Guinea.

Mensenrechtenorganisaties hebben al lang kritiek op het Australische beleid. Veel vluchtelingen op de eilanden zijn er fysiek en psychisch slecht aan toe. Advocaten zijn al tientallen keren naar de rechter gestapt om medische behandeling van asielzoekers in Australië af te dwingen, ook voor jonge kinderen.

Het Australische advocatenkantoor Maurice Blackburn, dat asielzoekers verdedigt, vindt het vertrek van de kinderen goed nieuws maar gaat door met de juridische strijd tegen de vestiging op de eilanden.