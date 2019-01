De laatste, grote Japanse Sumo stopt, wat nu?

Kisenosato (32) was niet alleen geblesseerd, hij was gewoon ook niet goed genoeg meer. Hij verloor drie keer op rij tijdens het Grote Nieuwjaarstoernooi in Tokio, waar hij woensdag zijn vertrek bekend maakte. In het sumo proberen mannen, slechts gekleed in een soort lendedoek, elkaar uit de ring te duwen. Een fors gewicht is noodzakelijk om daarin succesvol te zijn.

Ook voor dit toernooi was het al lang geleden dat Kisenosato nog een sumo-partij won. “Op het eind zagen mensen hem als een zwakke worstelaar”, zei Nishiiwa, een voormalige kampioen en sumo-trainer. Maar Kisenosato had een groot voordeel dat hem populair maakte in deze oer-Japanse en zeer traditionele sport: hij was de enige in Japan geboren deelnemer op het hoogste niveau.

Het sumo-worstelen wordt al lange tijd gedomineerd door mannen uit andere landen: eerst waren dat vooral Hawaiianen en inwoners van andere eilandengroepen in de Stille Oceaan, zoals Samoa. Maar de laatste jaren zijn de Mongoliërs zeer dominant, en dat in een land waar relatief weinig immigranten wonen en werken.

Het spijt me bijzonder dat het zo is gelopen Kisenosato

Toen Kisenosato in 2017 yokozuna werd, was hij de eerste Japanner in negentien jaar die het zo ver bracht. De vele liefhebbers in Japan keken dus gespannen toe. Hij leek bovendien een ‘schone’ deelnemer aan een sport die juist een periode met veel schandalen had meegemaakt. Maar de Japanner, die op zijn 15e al begon als professional, heeft de hoge verwachtingen nooit waar kunnen maken. “Het spijt me bijzonder dat het zo is gelopen”, zei hij woensdag.

Toch bracht Kisenosato, de naam die hij koos toen hij yokozuna werd, wel iets meer mee dan alleen zijn nationaliteit: Hij had ook een enorme persoonlijke drang om zich waar te maken op het hoogste niveau. “Onbetwistbaar sterke yokozuna’s zijn ook oké, maar ik houd van worstelaars zoals Kisenosato die er op de mat wanhopig uitzien en zich ook zo gedragen”, zei Nishiiwa.

Kisenosato wil zich wel aan de sumo-sport blijven wijden, nu als trainer. Maar dan wel onder een nieuwe naam, hij gaat verder als Araiso.

