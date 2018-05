De kopjes van tafel stoten wijst niet altijd op klungeligheid

U neemt plaats op een plastic kruk en legt uw kin voor een beeldscherm. De opticien duwt een afstandsbediening in uw hand en u moet op een knopje drukken als u een stipje ziet. Wie een bril of lenzen draagt, kent deze procedure maar al te goed. Zo test een opticien de gezondheid van uw gezichtsveld, en speurt hij naar afwijkingen of ziekten. Een routineprocedure.

Bij een lezeres is niets opvallends te zien. Toch vraagt de opticien of ze over een half jaar terugkomt. In haar familie komt verhoogde oogdruk voor, en hij wil daarom die van haar in de gaten houden. De 29-jarige lezeres vraagt zich af of dat niet wat overdreven is. En kan ze niet beter naar een oogarts?

Je voelt er meestal niets van, en dat is ook het gevaar. Mensen merken het pas te laat, of bij een routinemeting op

Bij een te hoge oogdruk lijkt uw oogbal op 'een voetbal die te hard is opgepompt', vertelt glaucoomspecialist Hans Lemij van het Oogziekenhuis Rotterdam. "De oogbal is een soort balletje dat op spanning wordt gehouden door vocht." Vers vocht wordt continu aangevoerd, legt Lemij uit, maar bij mensen met een te hoge oogdruk kan het oude vocht niet goed weg. "De oogbol loopt vol met water en komt zo onder hoge spanning te staan."

Nu klinkt een strak gespannen oogbal pijnlijk, maar dat is het vrijwel nooit, zegt Lemij. "Je voelt er meestal niets van, en dat is ook het gevaar. Mensen merken het pas te laat, of bij een routinemeting op."

Want een hoge oogdruk kan glaucoom veroorzaken: een aandoening die de oogzenuw ernstig beschadigt. "Zonder behandeling sterft de zenuw langzaam af", vertelt Lemij. En de oogzenuw, dat is de brug tussen het oog en de hersenen. "Zo zie je steeds een beetje minder."