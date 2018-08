De koopkracht stijgt nauwelijks, in tegenstelling eerdere aannames

De groei van de koopkracht dreigt volgend jaar wederom tegen te vallen. Omdat de inflatie harder stijgt dan eerder verwacht, levert de bescheiden loonstijging van de afgelopen jaren werknemers weinig tot niets op. Om teleurstelling te voorkomen zou het kabinet Rutte III maatregelen kunnen nemen, stelt de Rabobank in een studie. Op 18 september – Prinsjesdag – presenteert het kabinet zijn koopkrachtplaatjes.

Volgens de economen van de Rabobank stijgen de lonen minder hard dan je zou verwachten, gezien de sterke daling van de werkloosheid. De arbeidsmarkt is krap, werknemers zijn in sommige sectoren zelfs schaars, dus zou een fikse salarisstijging niet ongewoon zijn. Maar die blijft al jaren uit. Verkeerde aannames zijn hier mede schuldig aan, schrijven de economen.

Het is echter de vraag of het kabinet deze maatregel kan doorvoeren, nadat er al 6 miljard is gestopt in de hervorming van het belastingstelsel, terug naar twee schijven.

Onderhandelingspositie

Een fikse aanpassing van de arbeidsmarkt, zoals het aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen, kan ook helpen, meent Rabobank. Met een vaste baan staat een werknemer sterker bij een loononderhandeling. Bovendien geldt dat het bestaan van een grote groep flexwerkers het lastiger maakt om hard te onderhandelen. Werkgevers kunnen altijd op die flexpool terugvallen.

Voor oppositiepartij SP is de maat vol. Partijleider Lillian Marijnissen noemde zondag in het tv-programma 'Buitenhof' de achterblijvende loongroei in deze economische tijd onrechtvaardig. Het kabinet moet het bedrijfsleven desnoods dwingen om de lonen op te krikken, mocht dat niet vanzelf gebeuren. Een dergelijke loonmaatregel, die in het verleden al eens van kracht was, is volgens Marijnissen ‘een optie’.