De klant moet weer koning worden in de Nederlandse winkelstraat

Hoewel de economie volop in bloei staat, dreigen de Nederlandse winkelstraten te verdorren. Met de recente neergang van speelgoedketen Intertoys en de kledingzaken van CoolCat vallen er weer honderden nieuwe gaten in binnensteden en buitenwijken door het hele land.

Het lijkt een kwestie van tijd voordat ook andere ketens in de problemen komen, als ze niet al in de problemen zijn.

Zo vroegen diverse schuldeisers dinsdag het faillissement aan van kledingwinkelketen Miller & Monroe, dat in Nederland veertig winkels heeft. Voor de toekomst van Blokker, ooit onaantastbaar in huishoudelijke artikelen, mag eveneens met recht worden gevreesd. De winkels draaiden in 2017 met een verlies van 344 miljoen euro en het is niet de verwachting dat het bedrijf snel uit de rode cijfers komt.

Het bezoek aan winkelgebieden neemt ook al jaren af, constateerden economen van grootbank ABN Amro vorige maand. De totale bestedingen in de detailhandel zijn dan wel gestegen, maar zeven op de tien Nederlandse winkelcentra kampen met een teruglopend bezoek op zaterdag, nog altijd de winkeldag bij uitstek.

Websites Ondanks de hoogconjunctuur kraken de winkels van steen: 6,5 procent van de winkelpanden in Nederland staat nu leeg. De dader van dat fysieke leed is wereldwijd bekend: de initialen zijn www en zijn achternaam eindigt vaak op .com. “Winkeliers hebben niet alleen concurrentie van het internet, ze moeten ook de strijd aan gaan met andere winkelcentra”, zegt sectoreconoom retail & leisure Sonny Duijn van ABN Amro. “En leegstand kan weer leegstand veroorzaken.” Volgens Duijn is het daarom van het grootste belang dat alle partijen in winkelgebieden met veel leegstand samen een ideaalbeeld schetsen van hoe dat gebied er dan moet uitzien. Wat voor soort winkels moeten er zitten, welke horeca is welkom, is er een goede mix tussen ketens en lokale middenstanders? En, daar is-ie weer: Is er wel voldoende ‘beleving’? Duijn: “De functie van winkelen is veranderd. Retailers moeten daarom meer denken vanuit de ervaring van bezoekers. Klanten iets bieden wat een onlinepartij niet kan bieden. Daarvoor moeten ze met spelers uit de leisure en de horeca om tafel. Maar als er veel partijen aanwezig zijn, is het moeilijk sturen op de samenstelling van een winkelgebied.” Bovendien denkt niet iedere branche hetzelfde over de invulling van leegstaande panden. Zo vindt branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) dat er veel te veel eettentjes in lege winkels trekken. Er is al zo moeilijk aan personeel te komen, stelt KHN. Wel zijn de geesten, door de krappe huizenmarkt, onderhand rijp voor woningen in lege winkelpanden. Een winkel in Rotterdam is wegens faillissement gesloten. © ANP, Robin Utrecht

Specialisatie Dat leidt volgens ABN Amro nu al hier en daar tot een daling van het aantal leegstaande winkels. Bewoning kan een winkelgebied bovendien verlevendigen. “En denk aan investeringen in sfeerverlichting, plantenbakken, markten en festivals”, zegt Duijn. Een andere tip tegen een dreigende spookwinkelstraat is: neem als winkelgebied een identiteit aan. Specialiseer je in iets specifieks, een ambacht waar de streek bekend om is. Waalwijk, met een historie van producenten van schoeisel, profileert zich bijvoorbeeld als een echte schoenenstad. Maar het beslissende verschil voor de winkelstraat van de toekomst zal moeten worden gemaakt door het personeel, van de vakkenvuller via de verkoopster tot aan de caissière. De economen van ABN Amro ontdekten dat de behoefte van consumenten aan kennis bij winkelpersoneel tussen 2015 en 2018 flink is toegenomen. En laat dit nu uitgerekend het geval zijn in de branches die het meest onder druk staan door internet: de elektronica, de schoenen, de drogisterijen en jawel, de mode. Duijn is daarom ‘gematigd positief’ over de toekomst van de winkels van steen: “In branches die online dominant zijn, wordt kennis van personeel en attractiviteit cruciaal”.

