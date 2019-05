De kindertandem: een fiets voor het hele gezin

Een paar maanden geleden verhuisden wij in Rotterdam naar een nieuwe wijk, waardoor we twintig minuten moesten fietsen naar de school van onze zonen van 4 en 7. Omdat we voortaan de Erasmusbrug over moeten, besloten we een kindertandem van het Nederlandse merk Onderwater te kopen. Daarbij fietst de oudste echt mee. Voor de jongste is er een extra zitje zonder trappers. We dachten dat we er sneller mee op school zouden komen en dat de kinderen het leuker zouden vinden om mee te kunnen doen.

Die verwachting kwam uit. Onze jongens vinden het geweldig op deze manier te fietsen. En de ouders ook. De kinderen kunnen goed om zich heen kijken en het spreekt de oudste aan dat hij volwaardig mee kan doen. Hij scheurt het allerliefst met volle snelheid de Erasmusbrug op en probeert iedereen in te halen. Het grote voordeel van de tandem is dat je er ook gemakkelijk grotere afstanden mee aflegt. Als de kinderen moe worden, kunnen ze de benen stilhouden zodat alleen de volwassene trapt.

Het enige nadeel is de prijs. Wij waren rond de 2000 euro kwijt. En dan is er ook nog een groter model, waarop twee kinderen volwaardig kunnen meetrappen (zie foto). Die is 500 euro duurder. Van tevoren waren we bang dat de fiets niet zo wendbaar zou zijn, toch een minpunt in een grote stad met veel verkeer. In de praktijk valt dat reuze mee. Je moet bochten wel goed aansnijden, je bent een soort bus, maar daar kregen we al snel handigheid in.

Wat: Familietandem Waar: onderwaterfiets.nl Hoeveel: vanaf € 1870