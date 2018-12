De kinderen van groep 7 helpen bij het kiezen van hun nieuwe schooldirecteur

Zo, even wat frisse lucht. Juf Jacqueline Goedhart zet het raam open. Met rode wangen van inspanning zitten vijf leerlingen van groep 7 van de Juliana van Stolbergschool om een tafeltje. “Solliciteren, wat is dat?”, vraagt Jan Maarten de Bruin, de voorzitter van het college van bestuur aan de kinderen.

Vijf handen schieten omhoog. Tygo (10) weet het antwoord: “Dan heb je een gesprek met iemand en vraag je wat hij of zij wil bereiken met deze school.” Zijn klasgenoten Lena Lynn (9), Evy (10), Jisse (10) en Koen (10) knikken instemmend. De Bruin, oud-docent, schrijft de antwoorden van de leerlingen op een flip-over.

Jan Maarten de Bruin schrijft alles op een flip-over. © Merlin Daleman

De Juliana van Stolbergschool in Waalwijk is hard op zoek naar een nieuwe directeur. Maandag had een groepje kinderen sollicitatietraining, want de leerlingen vormen zelf een sollicitatiecommissie. “Op deze manier doet de mening van de leerlingen er echt toe”, zegt De Bruin. Volgens hem is het betrekken van de leerlingen bij belangrijke keuzes nuttig voor hun persoonsvorming. “Als school willen we kinderen voorbereiden op een zelfstandig bestaan in de maatschappij.”

Ik ga vragen: ‘Houdt u van de natuur?’ Evy (10)

Dat leerlingen zelf een sollicitatiecommissie vormen is nieuw. Het is voor zover bekend de eerste keer in het basisonderwijs dat dit gebeurt, zegt een woordvoerder van de PO-Raad, de koepelorganisatie van basisscholen, weten. In het voortgezet onderwijs worden leerlingen vaker betrokken bij dit soort grote beslissingen.

Onderonsje Tot halverwege januari kunnen geïnteresseerden reageren. In de laatste ronde komen de kandidaten bij de leerlingen op gesprek. Het is een onderonsje zonder andere leraren of ouders erbij. De Bruin benadrukt dat het advies van de leerlingen serieus meetelt. “Het heeft dezelfde status als een uitspraak van de medezeggenschapsraad.” Dan gaat de sollicitatieoefening verder. Om beurten vertellen de leerlingen waarop ze gaan letten als ze oog in oog staan met een sollicitant. “Het Engels van de directeur moet goed zijn, want wij hebben vanaf groep 1 Engels”, zegt Tygo. Lena Lynn popelt om ook iets te zeggen: “Ik ga vragen: ‘Houdt u van de natuur?’” Ze krijgt bijval van Evy. “Wij hebben een natuurtuin bij deze school. Ik hoop dat de nieuwe directeur daar veel mee wil gaan doen. Een beetje zoals mijn opa is, die elke dag het bos ingaat.” Jan Maarten de Bruin en juf Jacqueline Goedhart en de kinderen. © Merlin Daleman Er is nog een reden om op deze manier op zoek te gaan naar een nieuwe directeur, legt De Bruin uit. Het is namelijk knap lastig om vandaag de dag personeel te krijgen in het onderwijs. “We hopen dat deze bijzondere aanpak ook een manier is om kandidaten te interesseren.” Bovendien speelt ook de protestants-christelijke achtergrond van de school een rol. “In ­onze visie staan geloof, hoop en liefde centraal. Vanuit de liefde geven we vertrouwen aan mensen en dus ook aan de leerlingen”, aldus oud-docent De Bruin.

Filmpje Om een nieuwe directeur te werven wordt alles uit de kast gehaald. Zo maakte de school eerder al een filmpje met de vijf leerlingen. Onder begeleiding van een vrolijk deuntje tonen ze in twee minuten onder meer de judoles en de schooltuin, de dingen die hun school speciaal maken. In de kamer is het tot slot tijd voor een rollenspel. Juf Jacqueline doet alsof ze een sollicitant is. De vijf leerlingen vuren een serie vragen op haar af. “Kunt u zichzelf voorstellen”, klinkt het. “Waar houdt u van?”, vraagt iemand. Een ander: “Waar bent u trots op?” Ook worden er een paar zinnen in het Engels uitgewisseld met de oefenkandidaat. “Nice, thank you”, besluit Tygo. “Durven jullie dit straks allemaal zelf te doen?”, vraagt schoolbestuurder De Bruin aan de kinderen. Tygo: “Jazeker! Maar in het Engels is het wel een beetje ingewikkeld.”

