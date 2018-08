De keerzijde van buitenlandse investeringen: Slowaken voelen zich tweederangsburgers

Vakbondsvoorzitter Zoroslav Smolinsky rijdt in een knalblauwe SUV, vanzelfsprekend van het merk Volkswagen. Achterin hangt een gestreken wit overhemd op een kleerhanger. Met een soepele beweging parkeert hij zijn SUV achter de andere Volkswagens ergens op het terrein van de Volkswagenfabriek in Bratislava. Dat is een immens complex, een stad in de stad, dat gedomineerd wordt door lichtgrijze gebouwen. Afgezien van oude treinrails ziet het er onberispelijk uit.

Slowakije produceert 1 miljoen auto’s per jaar, het hoogste aantal per inwoner ter wereld

In de fabriek werken 14.000 mensen. Slowaken vormen de meerderheid: 95 procent. Daarnaast werken er Hongaren en Oekraïeners.

De vakbond van Smolinsky, waar 74 procent van de Volkswagen-werknemers bij is aangesloten, is gevestigd op het terrein van de fabriek. In zijn kantoor staat alles kriskras door elkaar. Eén van de vitrinekasten is ingericht als prijzenkast. Aan de muur hangen uitgeprinte foto's van de kinderen, en op het bureau staan vlaggen van verschillende landen. Werknemers komen regelmatig binnenlopen voor advies.

Smolinsky is zo'n beetje vergroeid met Volkswagen. De vakbondsman begon in 1992 als werknemer bij Volkswagen in Bratislava. Hij verdiende 75 euro per maand, de lage lonen waren destijds een belangrijke drijfveer voor het Duitse autoconcern om te investeren in het Centraal-Europese land dat net het communisme vaarwel had gezegd. Begin 2000 verhuisde Somlinsky naar het hoofdkwartier in het Duitse Wolfsburg.

"Daar zag ik hoe goed een vakbond georganiseerd kon zijn." Hij liet zich inspireren en bij terugkomst in Bratislava in 2006 probeerde hij de vakbond, Odbory Volkswagen, nieuw elan te geven. "De vakbond was in het verleden te veel op de hand van de Slowaakse politici", zegt Smolinsky. "Wij wilden dat veranderen en echt opkomen voor de werknemers."

Smolinsky's vakbond is succesvol, hoewel hij het betreurt dat de organisatiegraad in de afgelopen jaren iets is gedaald. Desalniettemin kreeg de vakbondsman vorig jaar zesduizend werknemers op de been die gedurende zes dagen het werk neerlegden en een hoger loon eisten. Dat lukte. De werknemers in Bratislava kregen er liefst 14 procent bij. Ze verdienen gemiddeld 1800 euro per maand, daarmee is Volkswagen een van de bedrijven binnen Slowakije die het best betalen.

Vakbonden roeren zich Dat is niet het enige succes voor de Volkswagen-medewerkers. De overkoepelende vakbond voor staalmedewerkers, die ook sterk vertegenwoordigd is in de auto-industrie, bereikte een akkoord over de pensioenleeftijd. Die gaat in Slowakije, net als in Nederland, gefaseerd omhoog. Maar voor de staalmedewerkers geldt een plafond van 64 jaar. De voorbeelden tonen dat de Slowaakse vakbonden de afgelopen jaren volwassen zijn geworden. Het zegt ook veel over de auto-industrie in Slowakije. Het land produceert 1 miljoen auto's per jaar, dat is het hoogste aantal per inwoner wereldwijd. Naast Volkswagen zijn ook bedrijven als Kia en Peugeot er actief. Ook de medewerkers van deze fabrieken konden het afgelopen jaar een flinke loonsverhoging tegemoet zien. Onlangs maakte het hoogwaardige bedrijf Jaguar Land Rover bekend een fabriek te openen in het land. De buitenlandse investeringen hebben de Slowaakse economie de afgelopen 25 jaar een enorme boost gegeven. Als een van de weinige landen in Centraal- en Oost-Europa voerde Slowakije in 2009 de euro in. Iets wat buurland Tsjechië - dat qua economische ontwikkeling voorliep - niet lukte. Buitenlandse bedrijven in Slowakije profiteren onder meer van een lage winstbelasting. Economen waarschuwen geregeld voor het feit dat de Slowaakse economie te afhankelijk wordt van buitenlandse investeringen. Het kan de eigen economische ontwikkeling in de weg zitten en veel kapitaal stroomt het land uit. Maar voorlopig profiteert Slowakije. De werkloosheid is met 5 procent ongekend laag. Het is een van de redenen dat vakbonden momenteel veel van hun eisen kunnen verzilveren. Smolinsky erkent: "Wij mogen in onze handen knijpen, we komen van heel ver. En de auto-industrie betaalt gewoon erg goed." Tegelijkertijd worden de westerse bedrijven gezien als vervelende indringers. Hoewel ze zorgen voor veel werkgelegenheid, voelen de Slowaken zich regelmatig behandeld als tweederangswerknemers. De lonen zijn weliswaar spectaculair gestegen, maar de gemiddelde werknemer in het Duitse Wolfsburg verdient altijd nog 2,5 keer meer dan een Slowaak die werkt voor de Volkswagenfabriek in Bratislava. Wij mogen in onze handen knijpen, we komen van heel ver Vakbondsvoorzitter Zoroslav Smolinsky

Discriminatie Het zijn dit soort cijfers die Slowaakse politici en vakbondsmensen aanhalen als ze het hebben over 'tweederangsburgers'. Hoezo klagen over Oost-Europeanen die de westerse arbeidsmarkt overspoelen, terwijl West-Europese bedrijven ongekend profiteren van een gunstig investeringsklimaat in Slowakije? Daar komt nog eens bij dat diezelfde bedrijven de Oost-Europeanen discrimineren door bijvoorbeeld minder vis in de vissticks te stoppen die verkocht worden aan Slowaken, Tsjechen en Hongaren. Dat verklaart ook waarom de voormalige premier Robert Fico de Slowaakse werknemers van Volkswagen vorig jaar steunde tijdens hun protest. "Het is niet uit te leggen dat een werknemer in Bratislava die zeer hoogwaardig werk doet, minder verdient dan iemand in Wolfsburg", zei Fico destijds. Smolinsky deed ook soortgelijke uitspraken, hoewel hij nu zegt dat het hem niet om een vergelijking gaat. "Wat er in andere landen gebeurt interesseert mij minder, ik kom op voor ónze werknemers." Voor mensen zoals Nina Spain, ook aangesloten bij de vakbond. "Het is een ongekende luxe dat het in dit land nu gaat om de individuele werknemer. Zeker als je bedenkt dat de staat vroeger alles bepaalde." Dat de politiek nu zo pal achter de Slowaakse werknemers staat, vindt Spain op een bepaalde manier hypocriet. "Bedrijven kwamen hier ooit vanwege de lage lonen." Wat Spain wil zeggen: politici creëerden dat gunstige investeringsklimaat. "Natuurlijk maken we ons nu hard voor hogere lonen, de prijzen stijgen ook." Net als Smolinsky wil ze de lonen niet vergelijken met die in Duitsland. "Daar gaat het helemaal niet om. Wij komen op voor onze principes. In de Duitse vestiging is dat overigens heel normaal, daar zijn nog veel meer werknemers lid van een vakbond dan in Slowakije. Tot en met de raad van bestuur aan toe." Spain weet als geen ander hoe het is om te werken voor buitenlandse bedrijven. Ze werkte onder meer bij Dell en een Zwitsers bedrijf, allemaal gevestigd in Bratislava. Volkswagen steekt er wat haar betreft met kop en schouders bovenuit. "Mensen zijn hier heel vriendelijk." Dan heeft ze het specifiek over de Slowaakse fabriek. Ze heeft ook in Wolfsburg gewerkt. "Duitsers zijn strenger: regels zijn regels. Ik heb daar veel van geleerd, maar houd toch meer van het vriendelijke Slowaakse klimaat waar we onze problemen liever in groepen oplossen." Smolinsky kijkt op zijn horloge. Hij heeft een afspraak met de onderwijsvakbond. Sinds zijn succes van vorig jaar is hij populair onder zijn collega's. "Alle post-communistische landen hebben dezelfde problemen: materialisme is na de val van het communisme het enige dat telt", zucht hij. "Daarin is Slowakije helaas geen uitzondering."