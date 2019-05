De kater van VMBO Maastricht is nog lang niet weggespoeld

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Dat weet het VMBO Maastricht inmiddels maar al te goed. Voor het nieuwe schooljaar hebben zich slechts iets meer dan veertig leerlingen aangemeld, laat de school desgevraagd weten. Dat zijn er honderd minder dan vorig jaar.

Een jaar na het examendrama heerst er nog altijd een ‘logisch wantrouwen’, zegt woordvoerder Paul ’t Lam na een geërgerde zucht. De directie van de school voerde de afgelopen maanden tientallen persoonlijke gesprekken met bezorgde ouders. “Eerst zien dan geloven, is de houding bij velen.”

Om dat schrikbeeld te voorkomen, werkte de school het afgelopen jaar hard aan verbetering. Zo ging de bezem door de manier van toetsen en is er ­‘intensief contact’ met de ouders, zegt interim-bestuurder Jan Rijkers, die ­vorig jaar werd aangesteld om orde op zaken te stellen. Of dat gelukt is, valt lastig van buitenaf te beoordelen. De school laat geen journalisten binnen en docenten, ouders en leerlingen houden de lippen stijf op elkaar.

Na een hoop frustratie en woede haalden op een na alle leerlingen een paar maanden later alsnog hun diploma, maar daarmee waren nog niet alle problemen van tafel. De onderwijsinspectie beoordeelde het VMBO Maastricht in december als ‘zeer zwakke school’. De begeleiding van leerlingen liet te wensen over en de school moest meer doen om te zorgen dat leerlingen zich veilig voelen en dat er minder lessen uitvallen. Als de kwaliteit aan het eind van dit jaar niet op orde is, kan de ­minister van onderwijs besluiten om de financiering stop te zetten.

Om het vertrouwen te herstellen, is er nog een lange weg te gaan. Vorige ­zomer werden ruim 350 leerlingen ­opgeschrikt door het nieuws dat hun eindexamen was afgekeurd, omdat de school zich niet goed aan de regels voor de schoolexamens had gehouden. Wat een zorgeloze vakantie had moeten zijn, werd een zomer vol onzekerheid en inhaaltoetsen.

Concrete cijfers wil Rijkers niet ­geven, maar het verzuim ligt inderdaad ‘boven het gemiddelde van de LVO-scholen’ (de andere scholen van koepel Limburgs Voortgezet Onderwijs, red.), erkent hij. “Daar zijn we niet tevreden over. Maar als een docent ziek is, betekent dat niet altijd dat er geen les wordt gegeven. Er staat dan een andere docent voor de klas. Zo’n constructie voelt soms als lesuitval, maar strikt genomen is het geen verlies van onderwijstijd. Desondanks moeten we soms klassen naar huis sturen. Een aantal docenten heeft last van wat er gebeurd is. Dat maakt hen gevoelig voor uitval.”

Andere problemen zijn taaier, zoals het hoge ziekteverzuim van docenten. Er zijn afgelopen schooljaar 17 meldingen over het VMBO Maastricht bij de inspectie binnengekomen, waaronder 13 over lesuitval, zegt een woordvoerder van de Onderwijsinspectie.

Voor de huidige examenleerlingen werd een compleet nieuw schoolexamenprogramma gemaakt, zegt Rijkers. Dat zijn de toetsen die tijdens de bovenbouw worden afgenomen en die meewegen voor het eindexamen. “Het zijn niet allemaal nieuwe toetsen, maar de hoeveelheid is sterk verminderd. De toetsen gaan nu echt over de examenstof en het beoordelen en registreren zijn aangescherpt. Het was te veel en er zaten te veel irrelevante onderdelen tussen, ­zoals de manier waarop je je huiswerk maakt.”

Wederopbouw

Het docentenkorps heeft een stevige kater overgehouden aan het examendrama, blijkt bij de totstandkoming van dit artikel. Geen van de tientallen ­docenten die door Trouw zijn benaderd, wil iets zeggen over de huidige stand van zaken op school. Decaan Hub Schwanen laat weten dat de school ­ongestoord aan wederopbouw wil werken zonder het ‘pijnlijke verleden op te rakelen’. Een andere docent mailt dat ze geen gesprek wil voeren nu het ‘erg ­onduidelijk en onzeker is hoe de toekomst er gaat uitzien’.

De werksfeer op die scholen is drie keer niks, volgens betrokkenen. ‘Er heerst een angstcultuur en het is onrustig.’

Ook ouders en leerlingen hullen zich in stilzwijgen. Het tekent de stemming, vindt Marika de Bruijn, wier zoon Max in het gedupeerde examenjaar zat en nog geregeld contact heeft met leerlingen en docenten van zijn oude school. “De sfeer is wat fatalistisch”, zegt De Bruijn. “Het rammelt in Maastricht aan alle kanten in het voortgezet onderwijs. Er is veel lesuitval en chaos. Ik hoor van Max dat veel leerlingen school saai en vervelend vinden. Ze hopen vooral dat het snel afgelopen is.”

De problemen reiken verder dan ­alleen het VMBO Maastricht. In de stad heerst al jaren grote onvrede over het voortgezet onderwijs. Ouders hebben weinig vertrouwen in stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO), die als bestuur van 23 scholen een monopolie in de regio heeft en daarmee veel macht als werkgever.

© Sander de Wilde

Het is een kwestie van tijd totdat er een andere LVO-school in opspraak raakt, denkt een goed ingevoerde betrokkene die anoniem wil blijven. “De werksfeer op die scholen is drie keer niks. Er heerst een angstcultuur en het is onrustig. Ouders voelen zich niet gehoord, er gebeurt weinig met de signalen die de scholen krijgen. Hier gaan we nog meer van horen.”