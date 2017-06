De juf heeft het altijd druk

De juffen en meesters hebben het druk, dat weten Pilar, Jessey, Elodie, Quinten en Eser zeker. "Altijd als ik naar huis ga, zit de juf nog achter de computer", zegt Pilar (10) uit groep 7. Om zes uur staat de juf op, weten de kinderen ook, en als zij naar huis gaan moet hun leerkracht nog nakijken, lessen voorbereiden en de klas schoonvegen. Hoe ze dat allemaal weten? "Dat weet ik gewoon", zegt Elodie (9) uit groep 6.

Als de juf of meester een dagje ziek is, worden leerlingen over andere klassen verdeeld. Door het tekort aan leerkrachten kan de school geen invallers vinden voor een of twee dagen. Wanneer alle zwangerschapsverloven en langdurige ziektes zijn opgelost, is de invalpool van de overkoepelende vereniging RVKO uitgeput.

"Naar een andere klas is leuk", grijnst Jessey (12) uit groep 8, "want dan hoef je niet te leren." Het liefst gaan de kinderen naar de kleuterklassen want daar mogen ze de juf helpen. Leerlingen die bij de hogere klassen worden geplaatst hebben een beetje pech: die moeten sommen maken en taaloefeningen doen.

Hun leerkracht heeft altijd genoeg tijd voor ze, zeggen de leerlingen. Al zijn er soms kinderen in de klas die meer aandacht vragen dan de rest. Omdat ze erg druk zijn of meer begeleiding nodig hebben. Maar of zij daar last van hebben? Niet echt. "Er zijn wel veel groepjes in de klas", legt Pilar uit. En somt op wie er allemaal bij wie hoort.

De kinderen hebben helemaal gelijk met hun observaties, zegt directeur Antoinette Schmidt, gloeiend van trots. "Carolien heeft zich gespecialiseerd in taal, Monique in techniek en Rianne in rekenonderwijs. Wat grappig dat de kinderen dat zo goed zien."

De leukste leerkrachten doen tussen het leren door spelletjes, of nog beter: spelletjes waar de kinderen iets van leren. "We gingen een wedstrijdje doen wie het snelst een woord kon omschrijven", vertelt Eser. Want het moet wel een beetje spannend blijven, vinden de kinderen. Een leraar moet ze wel iets nieuws leren. "Soms moeten we met Engels woorden nazeggen maar die kennen we dan al lang", verzucht Quinten (12) uit groep 8.

Combiklas

De huidige klas 6/7, een combinatie van twee groepen omdat ze afzonderlijk te klein zijn, is inderdaad best ingewikkeld, zegt juf Monique Hazenberg. Niet alleen omdat ze elke dag aan twee verschillende groepen lesgeeft, de groepsdynamiek valt ook niet mee. "Groep 6 heeft moeite met een goede werkhouding en in groep 7 was al een sfeer ontstaan waarin het niet cool is om je best te doen. Dat gebeurt normaal pas op de middelbare school."

Vlak voor de kerstvakantie besloot Hazenberg dat het tijd was voor hulp van buitenaf. Ze volgde samen met haar klas een training om de groepsdynamiek positief te beïnvloeden. "Dat heeft enorm geholpen. Het gaat veel beter." Ook dit soort zaken horen bij het vak wil ze maar zeggen. Een lesje rekenen of taal geven in een klas die niet lekker in zijn vel zit, dat werkt niet.

De kinderen voelen dat aan. "De juf moet zorgen voor vertrouwen in de klas", vindt Eser. Jessy vertelt hoe ze dit jaar een spel deden waarbij de kinderen elkaar moesten opvangen. Een fijne klas is misschien nog wel belangrijker dan dingen leren, zeggen de kinderen.

Met de invoering van passend onderwijs drie jaar geleden zijn er meer kinderen op school gekomen die extra aandacht nodig hebben of op een ingewikkelde manier invloed hebben op de groep. Kinderen die voorheen naar een speciale school gingen, zitten nu langer in het regulier onderwijs. Dat heeft het onderwijs zwaarder gemaakt, zeggen meerdere leerkrachten van de Dominicusschool. Geld voor extra handen in de klas of andere ondersteuning is er amper.

Daar zijn de leerlingen zich niet zo van bewust. Die vinden school leuk en de juffen en meesters over het algemeen aardig. Vooral juf Carolien van groep 8, met haar lopen ze weg. "In groep 8 hadden we eerst ook groepjes", vertelt Eser plechtig. "Maar toen dachten we ineens: we gaan naar de middelbare school, we gaan elkaar verlaten. En nu zijn we allemaal vrienden."