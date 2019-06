De jaarlijkse slavernijlezing gaat niet door, want er is ruzie over de Decembermoorden

Eind deze maand zou de Keti Koti-lezing in Amsterdam worden uitgesproken door Sandew Hira. De publicist, wiens eigenlijke naam Dew Baboeram is, betoogt al jaren dat westerse wetenschappers het kolonialisme te veel goedpraten.

Sandew Hira schrijft dat zijn optreden is verhinderd door ‘een in­ti­mi­da­tie­cam­pag­ne van een groep extremisten’

Zijn broer John was in 1982 een van de vijftien slachtoffers van de Decembermoorden in Suriname. Toch staat Baboeram onder zijn pseudoniem Hira al langer op het standpunt dat de verdachten van destijds, onder wie de huidige president Desi Bouterse, niet via een ‘politiek proces’ moeten worden berecht, maar dat een waarheidscommissie voor opheldering moet zorgen.

Patriot Door dat standpunt en zijn kritiek op Nederlandse inmenging – Bouterse noemde hem daarom ooit een patriot – is hij al jaren in conflict met een aantal andere kopstukken van de Surinaamse samenleving. Het Nationaal Instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee), dat Hira had uitgenodigd, heeft dit weekeinde besloten de lezing in het Amsterdamse Scheepvaartmuseum af te gelasten. In een korte verklaring schrijft het bestuur dat door de ‘escalatie van voor- en tegenstanders van het spreken van Sandew Hira’ een waardige lezing, die ‘bijdraagt aan de harmonie en verbondenheid binnen en buiten de gemeenschap’ niet haalbaar is. Voor verdere toelichting was het instituut dit weekeinde niet bereikbaar. Hira zelf reageerde in een verklaring furieus. Hij schrijft dat zijn optreden is verhinderd door ‘een intimidatiecampagne van een groep extremisten’ onder leiding van Henry Does. Deze arts publiceert ook, onder het pseudoniem Theo Para. Hij verloor bij de Decembermoorden een collega en goede vriend.

Eén visie De groep onder leiding van Para zou volgens Hira ook druk hebben uitgeoefend op het Scheepvaartmuseum om de lezing te annuleren. Hira stelt dat deze groep vaker probeert hem te beletten zijn standpunt publiekelijk te maken. Dat tast volgens hem niet alleen de vrijheid van meningsuiting aan, maar ook het debat. “De extremisten menen dat er maar één visie mogelijk is, andere mogen niet gehoord worden.” Keti Koti (‘gebroken ketenen’) is vooral voor Surinamers de jaarlijkse viering van het einde van de slavernijhandel, waartoe Nederland besloot per 1 juli 1863.

