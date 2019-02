De Italiaanse groei is nog maar net boven nul

Bijna een jaar na de Italiaanse parlementsverkiezingen en het aantreden, in juni, van een populistische regering, bungelt Italië onderaan de EU-landenlijst van economische groeiprognoses. Volgens de Europese Commissie zal de Italiaanse economie dit jaar met 0,2 procent groeien.

Uit alles blijkt dat de vrolijkste jaren van het economisch herstel achter ons liggen - 2017 was het hoogtepunt

Dat is een fikse neerwaartse bijstelling vergeleken met de herfstprognose van de commissie uit november. Toen werd nog rekening gehouden met een groei van 1,2 procent. Hoewel de prognoses van de verscheidene rekenmeesters uiteenlopen, kan die lagere groeiverwachting ook weer gevolgen hebben voor het Italiaanse begrotingstekort. Daar was in de tweede helft van vorig jaar van alles over te doen.

Woede Eurocommissaris Pierre Moscovici (economische en financiële zaken) zei bij de presentatie van de EU-winterprognoses geen spijt te hebben van het akkoord dat Brussel in december met Rome sloot over dat begrotingstekort. Aanvankelijk dreigde zijn commissie met sancties omdat het tekort zou oplopen tot 2,4 procent, veel hoger dan de toezeggingen van de vorige regering. Een dreigende botsing werd afgewend toen de Italiaanse regering enkele bestedingen beloofde uit te stellen, waarmee het tekort op 2,04 procent zou uitkomen. De Europese Commissie keurde dat goed, tot woede van vooral Nederland. Dat heeft bij monde van minister Hoekstra van financiën een nadere motivatie geëist van dat besluit. Aan dat antwoord wordt gewerkt, maar wanneer het komt, is niet bekend. “Ons akkoord van december heeft de marktspanningen weten weg te nemen”, zei Moscovici, verwijzend naar de rentekosten voor Italië op de financiële markten, die vorig jaar aanzienlijk opliepen. “Zonder dat akkoord was de situatie nog veel erger geweest.” De groeiprognose die Rome eind vorig jaar zelf opgaf, van rond de 1 procent, ‘zag er destijds geloofwaardig uit’, aldus de Franse Eurocommissaris.

Onzekerheid Overigens heeft Brussel voor de meeste EU-landen, vooral de grote, de groeiprognoses neerwaarts bijgesteld. De eurozone zal dit jaar niet met 1,9 procent groeien, zoals in november nog was verwacht, maar met 1,3 procent. Uit alles blijkt dat de vrolijkste jaren van het economisch herstel achter ons liggen - 2017 was het hoogtepunt. Moscovici sprak van een ‘uitzonderlijke hoeveelheid onzekerheid’ die boven de markt hangt. Daartoe behoren onder meer de spanningen in de wereldeconomie, vooral het Amerikaans-Chinese handelsconflict, en de blijvende dreiging van een chaotische brexit. Toch blijft de Fransman optimistisch. “De Europese economie is in wezen nog steeds gezond en we blijven dan ook goed nieuws zien, met name op werkgelegenheidsgebied. In de tweede helft van dit jaar en in 2020 zou de groei geleidelijk weer moeten aantrekken.”

Ook Nederland valt terug Nederland, dat er kort geleden nog prat op ging tot de grootste economische groeiers van Europa te behoren, is in de winterprognose van de Europese Commissie afgezakt naar het ‘rechterrijtje’. De prognose is teruggeschroefd naar 1,7 procent voor zowel dit jaar als 2020. In de herfstprognose uit november was de verwachting vooral voor dit jaar nog een stuk positiever: 2,4 procent, en 1,8 procent voor volgend jaar. De commissie wijst als oorzaak vooral op het teruglopende consumentenvertrouwen, gekoppeld aan toenemende internationale onzekerheid.

