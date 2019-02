De invasie van Nederland door de ogen van Duitse soldaten

Het is een amateurkiekje in zwart-wit uit mei 1940. Een lange colonne Duitse tanks staat opgesteld voor een appartementengebouw in ­Rotterdam. Klaar om de stad in te trekken. Op de achtergrond is de binnenstad geheel in rookwolken gehuld.

De Nederlandse soldaten was door de legerleiding verboden om te fotograferen en daardoor is er weinig beeldmateriaal van die eerste dagen van strijd, vertelt conservator Karlien Metz. De nazi’s zagen juist voordeel in de propagandawaarde van ­foto’s en gaven soldaten daarom veel vrijheid bij het fotograferen. De Duitse soldaat werd zo chroniqueur van zijn eigen oorlog.

Minder bekend is dat veel van die Duitse soldaten een eigen fototoestel bij zich hadden en er vrolijk op los kiekten. Hoe de inval in Nederland en die eerste paar dagen voor de capitulatie er door hun ogen uitzagen, is vanaf vandaag te zien in een kleine tijdelijke tentoonstelling in het Verzetsmuseum.

Vanaf de vroege ochtend van 10 mei dat jaar vielen zwaarbewapende Duitse troepen over de grens Nederland binnen, terwijl tegelijk in het hart van Zuid-Holland parachutisten landden. Vijf dagen later, na het bombardement op Rotterdam, gaf Nederland zich over en begon de Duitse bezettingstijd.

Vlooienmarkten

Oorlogskenner Gerard Groeneveld verzamelt al ruim tien jaar lang op vlooienmarkten en op internet deze amateurbeelden. Ze zijn gemaakt door Duitse soldaten met duurdere Rolleiflex of Leicacamera’s of juist met goedkope boxtoestelletjes van Agfa die al in de jaren dertig zeer populair waren in Duitsland. Een selectie uit Groenevelds privécollectie, die deels vorig jaar al in boekvorm verscheen, hangt in het museum in Amsterdam.

De beelden laten niet zien hoe de oorlog was, maar meer hoe die werd gezien, zegt Groeneveld zelf. “De ­foto’s ademen niet alleen een sfeer van felle strijd, vernietiging en onoverwinnelijkheid, maar soms ook een merkwaardige, onverwachte vorm van sportiviteit.” Haatdragendheid naar de Nederlandse vijand is niet te bespeuren. “Het was even oorlog, maar daarna zetten de Duitsers hun vijandigheid welwillend ­opzij, zo lijkt het. Ze gaan zelfs graag samen met Nederlandse militairen op de foto en klinken met bier op de snelle afloop.”

In die vijf dagen van gevechten sneuvelden aan Nederlandse zijde ondertussen wel bijna 2400 soldaten en 2100 aan Duitse kant. Nar schatting kwamen er in die korte periode ook 2200 burgers om.