De inburgering gaat op de schop, met een heus persoonlijk inburgeringsplan

Voor Sobhi Al Haji had minister Koolmees het inburgeringstelstel niet hoeven aanpassen. De Syriër kwam hier in de zomer van 2015, deed nog geen jaar over zijn verplichte inburgering en hoefde zijn lening van 10.000 euro dus niet terug te betalen. Ook zijn jonge vrouw (bijna 21 jaar, kinderen van 6, 4 en 0 jaar), die twee jaar geleden met haar man werd herenigd, is al over de helft met de examens.

“Mijn vrouw praat beter Nederlands dan ik. Ze praat ook vaak met de buren en de juf op school”, zegt een trotse Al Haji. Sinds een maand werkt de elektromonteur voor bouwbedrijf Heijmans op Schiphol, hij installeert sprinklers en noodverlichting. Nog steeds volgt hij twee keer per week taalles in Alphen aan de Rijn, waar hij woont. Zijn werkgever betaalt zijn studie op het mbo, niveau 2.

Al Haji en andere succesvolle statushouders vormen deze ochtend de feestelijke franje als minister Koolmees van sociale zaken en integratie zijn nieuwe inburgeringsplannen ontvouwt. Niet voor niets vindt dit plaats in het reïntegratiebedrijf DZB in Leiden, een gemeente die de afgelopen jaren statushouders begeleidde zoals de minister het graag ziet: inburgeren zonder lange wachttijden, onderwijs op maat en zo snel mogelijk een gewone baan, met hulp van het bedrijfsleven.

De gemeenten krijgen in de plannen van Koolmees ‘de regie terug’. Want met de zelfredzaamheid van de asielzoeker, waar de inburgering sinds 2013 op steunde, gaat volgens de minister “heel veel mis”. Uit een evaluatie van het ministerie bleek vorige week dat 15 procent van de statushouders zijn examens niet op tijd haalt, soms bewust aanstuurt op de ontheffing van de inburgerplicht en dat het onderwijs vaak niet aansluit bij wat werkgevers graag zien. De eigen lening opende bovendien de deur voor fraude door malafide taalbureaus.

Die lening verdwijnt dus, en met dat geld moeten gemeenten het nu gaan regelen. Er komt bovendien extra overheidsgeld beschikbaar voor taallessen, omdat de eisen omhoog gaan. Tegelijkertijd worden de boetes strenger: wie onvoldoende meewerkt, kan worden gekort op de bijstand of zelfs uiteindelijk een verblijfsvergunning worden ontzegd. Dit was in het regeerakkoord al zo afgesproken.

Ook studeert het kabinet op de mogelijkheid kansrijke asielzoekers sneller te plaatsen in gemeenten waar ze later ook kunnen werken. Nu worden asielzoekers nog grotendeels naar inwonersaantal verdeelt en speelt werkgelegenheid een kleine rol.

Wat Koolmees niet meebracht naar Leiden waren de details van de financiën. “Daar maak ik me wel zorgen over”, zegt de Leidse wethouder Yvonne van Delft van werk, inkomen, economie en cultuur. “Gemeenten hebben al zoveel taken. En dan heeft de minister het ook nog over prestatiebeloning voor gemeenten. Het moet wel uitvoerbaar blijven.” De minister gaat nog onderhandelen met de gemeenten over de middelen.

Nieuw jargon is er ook: iedere statushouder krijgt een persoonlijk PIP, een Plan Inburgering en Participatie. En de gemeenten moeten ‘ontzorgen’, dat wil zeggen dat zij huur- en zorgtoeslag en bijstand innen en dat de nieuwkomer leefgeld krijgt tot hij of zij het zelf kan regelen.

Schaap met 5 poten

Leiden is een gemeente die nu meer uitgeeft aan uitkeringen in de Participatiewet dan er budget is. Het project met de statushouders vanaf 2016 – toen de asielinstroom in Europa piekte – is daarom gefinancierd met geld uit het Europese Asiel, Migratie en Integratiefonds. Voor 3000 euro kregen statushouders – naast de taallessen – een tweejarig intensief programma, met onder meer een mentor en begeleide stages. Projectleider Jos Valk geeft eerlijk toe dat het een stuk makkelijker is nu de economie weer groeit. “De eerste tijd moest ik praten als Brugman. Werkgevers willen allemaal een schaap met 5 poten en die van ons hebben er drieënhalf. Maar nu overal tekorten zijn, gaat het prima.”

Ahmad Al Hosain is de oprichter van taalschool Harmonie in Leiden. Hij is blij dat de gemeente in de toekomst statushouders een plek gaat toewijzen op taalscholen. "Voorheen gebruikten vluchtelingen hun keuzevrijheid niet goed. Ze namen hun keuze niet altijd even serieus. Sommigen kozen een school die niet zo veel eisen aan hen stelt of ze lieten zich lokken door een cadeautje: 400 euro korting bijvoorbeeld of een gratis laptop."