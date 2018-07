De hoogopgeleide oudere drinkt het meest van allemaal

Van de 25- tot 35-jarigen met een wetenschappelijke opleiding drinkt 30,4 procent geregeld een glaasje. Onder de groep 56- tot 70-jarige academici is dat percentage ruim tweemaal zo hoog. 65 procent is een frequente innemer, staat in een rapport van de Radboud Universiteit en het Sociaal Cultureel Planbureau, dat vandaag wordt gepresenteerd.

De onderzoekers vergeleken gegevens van Nederlanders met die van andere Europeanen. Zij vonden geen verband tussen roken en de welvaart in een land. Dat is er wel bij alcoholgebruik. Hoe hoger de welvaart, des te meer er wordt gedronken. Door de hoogopgeleiden welteverstaan.

Goede wijnen

Als verklaring stellen de onderzoekers dat alcoholgebruik wellicht meer geaccepteerd is in rijkere landen. ‘Daarnaast is het mogelijk dat hoogopgeleiden zich in landen met meer economische ontwikkeling vaker met hun culturele leefstijl trachten te onderscheiden van laagopgeleiden, bijvoorbeeld door het drinken van goede wijnen of exclusieve gedistilleerde dranken’, schrijven ze.

Afgezien van het alcoholgebruik leven hoogopgeleiden gezonder dan de laagopgeleiden. Ze roken minder, eten meer groenten en fruit en bewegen meer. De grootste verschillen tussen de gezondheid van laag- en hoogopgeleiden zijn te vinden in Estland, België en Duitsland. Nederland zit in de middenmoot.

De onderzoekers keken ook of er verschillen waren in het aantal uren dat mensen bezig zijn met (sportief) bewegen. In de Noord-Europese landen lijkt opleidingsniveau nauwelijks van invloed. Dat is anders in de Oost-Europese landen, waar laag­opgeleiden weinig trek hebben in fysieke inspanning.