De Hongaarse grens zit potdicht

Tranen van woede schieten Nastaran Nasratullah in de ogen. “Waar zijn de mensenrechten?” vraagt ze. Sinds de vroege ochtend staat de hoogzwangere Afghaanse met haar twee kinderen in de brandende zon aan de Servische kant van het hek dat de Servisch-Hongaarse grens afsluit. Ze verblijft met man en kinderen in een vluchtelingenkamp in het nabije Subotica en wil uitleg waarom zij al maanden worden gepasseerd bij de dagelijkse selectie van gezinnen die de grens over mogen voor de Hongaarse asielprocedure. Alleen, er is niemand om dat aan te vragen. Aan de Hongaarse zijde van het grenshek is het doodstil.

Hun vooruitzichten voor toelating tot Hongarije zijn hopeloos. Men­sen­smok­ke­laars zijn hun enige optie.

Dan verschijnen er plotseling ambtenaren van de Hongaarse immigratiedienst. Ze bekijken haar papieren, maar hun antwoord is weinig hoopgevend. De Nasratullahs blijken bij aankomst in Servië tien maanden geleden geregistreerd te zijn en hun vingerafdrukken te hebben afgegeven. Ze moeten in Servië asiel aanvragen. De slecht Engels sprekende Afghaanse tolk snapt het niet, Nasratullah nog minder. De waarheid gaat verloren in de vertaling: hun vooruitzichten voor toelating tot Hongarije zijn hopeloos. Mensensmokkelaars zijn hun enige optie.

Negen maanden wachten Nasratullah is bepaald niet de enige hoogzwangere onder de 150 vluchtelingen in het kamp in Subotica. Vrijwel alle gezinnen zitten sinds een maand of negen in Servië te wachten. Buiten de was is er weinig te doen. De gevolgen laten zich raden. Nasratullah hoopt haar kind op een veilige plek te baren, maar zelfs als ze Hongarije in mag, is die kans miniem. Op zijn best komen al deze baby’s in een gevangenis ter wereld. Sinds 1 april moeten alle asielzoekers in Hongarije, ook vrouwen en kinderen, de beslissing over hun procedure namelijk afwachten in een van de twee detentiecentra die het land pal op de grens heeft geopend. In ieder centrum wordt dagelijks één familie toegelaten. Terwijl Nasratullah haar zaak bepleit, arriveert nog een Afghaans gezin uit Subotica bij het hek. Zij kunnen zich de volgende ochtend om acht uur bij de Hongaren melden. In afwachting daarvan installeren ze zich in een van de schamele tenten die aan de Servische kant van de grens staan. De moeder hurkt met haar kleinste kind in de schaduw, vader stookte geroutineerd van hout en plastic flessen een kookvuurtje en hun twee kleuters spelen in het stoffige zand. Camera’s, hekken met scheer­mes­jes­draad en bewakers voorkomen dat de familie kan ontsnappen. Het zal de laatste keer in maanden zijn dat de kinderen zoveel ruimte hebben. Eenmaal in Hongarije moeten ze het doen met een door tralies omringde luchtplaats tussen rijen blauwe, strak tegen elkaar aangezette wooncontainers. Camera’s, hekken met scheermesjesdraad en bewakers voorkomen dat de familie kan ontsnappen.

Mensensmokkel Om mensensmokkel tegen te gaan wordt even voorbij het detentiekamp gewerkt aan een versterkte versie van het grenshek, met een tweede, van stroom voorzien binnenste hek. Terwijl we een waarschuwingsbordje op het hekwerk proberen te lezen, komt een gewapende soldaat naar ons toe. We zijn illegaal in Hongarije, zegt hij en wijst op witte paaltjes achter ons die een paar meter van het hek de officiële staatsgrens aanduiden. Het zijn essentiële meters, vertelt Mark Kékesi van Migszol, een hulporganisatie in Szeged. Vrijwel niemand in het detentiekamp krijgt daadwerkelijk asiel en afgewezen asielzoekers worden prompt naar de andere kant van het hek teruggestuurd. Staatsrechtelijk mag Hongarije hen niet zomaar uitzetten, maar formeel gebeurt dat ook niet. Ze belanden immers op de drie meter Hongaarse grond net buiten het hek. Van daaruit teruggaan naar Servië is geheel ‘vrijwillig’. De Hongaarse premier Viktor Orbán is trots op zijn hek en bij de Coop in het grensdorpje Röszke hoor je niemand een kwaad woord over het bouwsel zeggen. Het werkt en de rust is weergekeerd. Iedereen verhaalt over het vuil en de overlast die de langs trekkende mensenstroom in de zomer van 2015 veroorzaakte. Slechts één man merkt op dat het weliswaar Röszkes problemen heeft opgelost, maar niet die van mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Lees ook: Oxfam Novib: Balkanlanden gebruiken geweld tegen vluchtelingen Grensbewaking in Madaras, 191 kilometer ten zuiden van Budapest. © AP

