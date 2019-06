De hondenbedden en cavia-capejes van Rosanne van Zanten gaan de hele wereld over

Een cavia met konijnenoren, een eenhoorn op zijn hoofd, vermomd als dinosaurus of als elfje. Het is haast onmogelijk om niet te lachen als je de foto’s van de cavia’s van Rosanne van Zanten bekijkt. Ze leerde afgelopen jaar de dekensteek van een vriendin. Dat was in zekere zin haar redding, vertelt ze. Op haar bank maakt ze sinds begin dit jaar capejes, slaapzakken en mobiles voor cavia’s. Alles doet ze met diezelfde steek.

Van Zanten heeft twee cavia’s: Sebe en Miso. Zij fungeren als modellen voor haar Instagram-account van Floof Couture. Via de website Etsy.com verkoopt ze haar creaties, die gaan de hele wereld over, vertelt Van Zanten. Terwijl ze praat aait ze Sebe, die in een slaapzak gemaakt van nepbont zit weg te doezelen. Naaien had Van Zanten nooit gedaan, ideeën had ze wel altijd gehad. “Dan lag ik in bed en dacht ik: Wat zou het toch leuk zijn om van mijn cavia’s Roodkapjes te maken.”

Over een caviacape doet ze een dag, een hondenmand maakt ze in een halve dag

Het idee ontstond omdat ze haar cavia’s het liefst mee naar buiten wilde nemen als ze haar honden uitliet. Daarbij was het ook wel een beetje een grapje. Van Zanten wijst lachend naar de minuscule capejes die voor haar op tafel liggen. Ze is een groot dierenliefhebber en ze zou mensen nooit willen motiveren om dieren altijd maar kleding aan te doen. Maar het zelf maken van die priegelige capejes voelde zo bevrijdend. Daarbij zitten de kledingstukken heel los om de nek van de cavia en is de binnenkant van katoen, verzekert ze.