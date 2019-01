De hipste kindernamen komen uit de Bijbel

Lucas, Levi, Sem, Noah: het zijn de namen van bijbelse figuren. Maar het zijn óók vier van de vijf populairste jongensnamen in 2018, blijkt uit cijfers van de SVB. De naam Lucas spant de kroon: bijna 700 jongens werden zo genoemd. Namendeskundige Gerrit Bloothooft noemt de ontwikkeling opmerkelijk: “Germaanse namen leggen het af tegen christelijke”.

Vijftig jaar geleden domineerden Germaanse namen als Bernard, Willem en Dirk de toplijsten. “Nu komen die er helemaal niet in voor”, vertelt Bloothooft. Volgens de hoogleraar taalwetenschap van de Universiteit Utrecht hangt die ontwikkeling samen met het verdwijnen van vernoemingtradities. “Vroeger werden we vaak vernoemd naar onze grootouders, nu is dat niet meer het geval. Je ziet dat ouders dan vaker kiezen voor christelijke namen – vooral uit het Oude Testament.”

Waarom bijbelse namen voor ouders aantrekkelijker zijn, weet Bloothooft niet. “De motieven van ouders om voor een bepaalde naam te kiezen blijven heel erg in de mist hangen.” Maar de christelijke betekenis van een naam zal tegenwoordig niet vaak meespelen in de beslissing, denkt hij. “Mensen vinden de namen gewoon mooi klinken.”

Modenamen

Volgens de hoogleraar zijn de namen Lucas, Daan (van Daniël) en Bram (van Abraham) altijd al populair geweest. “Maar de afgelopen tien, vijftien jaar komen ze ineens veel vaker voor. De namen Noah, Sem en Levi zijn nieuw. Het zijn modenamen, die twintig jaar geleden nog niet voorkwamen in de toplijsten, maar er over twintig jaar ook weer uit zullen zijn”, voorspelt Bloothooft.

Over de Lucassen, Noahs en Sems hoeven we trouwens niet te struikelen, zegt de namendeskundige. Dat komt omdat er een grote spreiding is. “Elke topnaam haalt nog niet eens een procent van alle kinderen. Dat was vijftig jaar geleden wel anders: toen haalden de topnamen nog makkelijk zo’n 8000 naamdragers, in plaats van 800.”

Bij de meisjes zijn de bijbelse namen minder populair. Julia is de meest voorkomende meisjesnaam in 2018, gevolgd door Emma, Sophie, Tess en Zoë. Wat verder in de lijst – op nummer zeven, acht en negen – staan de christelijke namen Anna, Sara en Eva.