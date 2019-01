De harde brexit: de vrees van duizenden Spaanse grenswerkers

Terwijl het zachtjes miezert, steekt in het ochtenddonker een aanhoudende stroom auto’s, brommers, elektrische steps en voetgangers de grens met Gibraltar over. Het loopt lekker door, en zo ziet de 60-jarig Spanjaard Manuel Márquez het graag. Hij werkte jaren als metaalbewerker en nu als manusje-van-alles op dit nog geen zeven vierkante kilometer grote stukje ‘buitenland’ dat aan Zuid-Spanje bungelt.

Márquez is een van de circa tienduizend grenswerkers uit het belendende La Línea de la Concepción die dagelijks de oversteek maken: ’s ochtends naar het Britse overzeese gebied, waar meer werk is en een beter salaris wordt betaald, ’s avonds terug naar huis en haard in Spanje.

Wat er van grenswerkers als Márquez wordt bij een harde brexit is onzeker. “Nu kunnen we gewoon doorlopen, maar straks staan we misschien in een lange rij met een paspoort”, zegt hij.

Dat het Britse parlement premier May dinsdag terug naar Brussel heeft gestuurd geeft even lucht, maar gerust is hij er niet op. “Of het wordt nog erger en de grens gaat op slot”, zegt Márquez, die de gevolgen van een dichte grensovergang al eens aan den lijve ondervond.

Zwemmen

Onder de nationalistische dictator Franco zat de landverbinding jarenlang potdicht. Via Marokko was hij destijds toch naar Gibraltar gegaan. Maar toen zijn vader in La Línea plotseling overleed, zat er voor hem niets anders op om in zee te springen en naar het Spaanse vaste land te zwemmen om nog net op tijd te komen voor de begrafenis.

“Het gaat deze dagen alleen maar over de grens met Ierland, maar nooit over die met Spanje”, klaagt onder-burgermeester Mario Fernández in het stadhuis. Toen de grens onder Franco dicht was, liep La Línea leeg. Vorig jaar zag Fernández dat het bevolkingsaantal dat jarenlang rond de 63.000 schommelde, voor het eerst sinds lange tijd daalde, wat volgens de onderburgemeester best eens veroorzaakt zou kunnen zijn door brexit-angst.

Juan José Uceda (67) woordvoerder van de grootste belangenvereniging voor grenswerkers in La Línea was tevreden met de deal die May met Brussel sloot. Alles rond Gibraltar zou min of meer bij het oude blijven, vertelt hij in het clubhuis waar grenswerkers na een lang werkdag gin-tonics drinken en stukjes inktvis en gehaktballetjes verorberen. “We weten niet of de afspraken over Gibraltar ook weer ter discussie komen te staan bij een harde brexit”, zegt hij.

© Louman & Friso

Miguel Valencia (54) werkt in een pakhuis in Gibraltar hij waar hij drank in vrachtwagens laadt. Hij voelt de brexit al sinds het referendum in juni 2016. Toen er voor uittreding van het VK uit de EU werd gestemd, zag hij zijn salaris van 1200 euro met 200 euro dalen, omdat het pond minder waard werd.