De Haagse verzetsheldin Ru Paré redde 52 Joodse kinderen, toch kennen weinigen haar

De Haagse kunstenares Ru Paré hoort vanwege haar moedige optreden in de Tweede Wereldoorlog thuis in het rijtje verzetsiconen, vindt haar biograaf Wim Willems (66), emeritus hoogleraar sociale geschiedenis. "Iedereen kent Hannie Schaft, het meisje met het rode haar. En iedereen kent Erik Hazelhoff Roelfzema, de 'Soldaat van Oranje'. Ook Ru Paré zou deel van ons collectief bewustzijn moeten zijn."

Lees verder na de advertentie

Willems is betrokken bij herdenkingsbijeenkomsten in Den Haag rond 4 en 5 mei en ontmoette twee jaar geleden een van de Joodse kinderen die door de Haagse is gered. Zo vernam hij dat Ru Paré, die in 1972 plotseling overleed, 52 joodse kinderen uit de handen van de Duitsers had weten te houden door ze onder te brengen bij niet-Joodse gezinnen. Zelf had deze hoogleraar nog nooit van haar gehoord.

'Tante Zus' Willems wilde er meer van weten en dook in de archieven van onder meer het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (Niod) en die van de commissie voor oorlogspleegkinderen. Hij sprak met de pleegkinderen zelf en doorzocht wat er in de nalatenschap van Paré - die in de oorlog 'tante Zus' werd genoemd - te vinden was. Vandaag wordt zijn biografie 'Verzetsheldin met schilderkist' gepresenteerd bij de opening van een kleine tentoonstelling in het Haagse Museon over de onderduikkinderen van Ru Paré. Ru Paré, geboren in 1896 in Druten, werkte sinds de jaren dertig als kunstschilder in Den Haag. In 1942 weigerde ze lid te worden van de Duitse Kultuurkamer. Om haar heen merkte ze hoe Joodse vrienden in het nauw kwamen. Ze besloot hen te helpen met het vinden van onderduikadressen voor hun kinderen. Dat gevaarlijke werk waarbij ze ook zelf met kinderen door het land reisde, breidde zich uit. Willems: "Haar onderduiknetwerk bestreek uiteindelijk vele provincies. Een kalme, indrukwekkende vrouw, moedig, niet overmoedig, ze is nooit opgepakt." Paré was een kalme, indrukwekkende vrouw, moedig, niet overmoedig, ze is nooit opgepakt

Zakagenda's Het is Ru Paré zelf geweest die het getal van 52 geredde pleegkinderen noemde, ontdekte Willems. Willems zelf achterhaalde uiteindelijk 48 namen van joodse kinderen voor wie zij heeft opgetreden. Met tien Joodse pleegkinderen in Nederland en Israël heeft hij uitvoerig gesproken. Over tien anderen kreeg hij bruikbaar materiaal in handen. Willems vertelt dat de kleine zakagenda's die hij in de nalatenschap aantrof een goudmijn bleken. Zij hield ze bij van 1928 tot aan haar dood op 75-jarige leeftijd. "Dan stond er op een datum een naam met een geboortejaar. Dat bleek de verjaardag van een pleegkind. En achterin adressen. Het was puzzelen, maar het bracht me verder." Helemaal zonder erkenning is haar verzetswerk niet geweest. In 1945 kreeg Ru Paré de Gerrit van der Veen-medaille en in 1968 werd zij in Israël geëerd met een boom in de Laan der Rechtvaardigen van Yad Vashem. Ex-D66-Kamerlid Hanneke Gelderblom is een van de pleegkinderen. Gelderblom zorgde ervoor dat in 1988 een Haagse straat de naam van de verzetsheldin kreeg. Ook is er in Amsterdam een school naar haar vernoemd. Willems: "Maar echt bekend is Ru Paré nooit geworden". Tekst loopt door onder afbeelding Rachel Cohen de Lara met haar pleegmoeder. © -