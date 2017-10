De grote armoede onder Ghanezen in Nederland blijft onopgemerkt

Velen van hen zijn werkloos en wie wel werkt, heeft vaak twee of drie baantjes nodig om rond te komen. In Amsterdam leven bijna vier op de tien Ghanezen in een minimumhuishouden. Landelijke cijfers zijn er niet, maar insiders uit de eigen gemeenschap gaan ervan uit dat Ghanezen elders in Nederland het niet beter hebben.

Vandaag precies 25 jaar geleden kwamen vijftien Ghanezen om bij de Bijlmervliegramp. Met die catastrofe – vanaf vijf uur herdacht met een bijeenkomst en een stille tocht – kwam de tot dan toe nauwelijks opgemerkte Ghanese gemeenschap in Amsterdam Zuidoost opeens in beeld. Tegenwoordig telt Nederland officieel 23.000 mensen van Ghanese afkomst. Meer dan de helft van hen woont in Amsterdam; vooral stadsdeel Zuidoost heeft een grote en hechte, maar ook gesloten Ghanese gemeenschap.

Ruim 22 procent van de Ghanezen in Amsterdam is werkloos, bijna twee keer zoveel als alle Amsterdammers. En 38 procent leeft in een minimumhuishouden, tegen 18 procent van alle inwoners van de hoofdstad en 16 procent van alle Nederlanders. Dat blijkt uit cijfers die Trouw opvroeg bij bureau Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam.

“Maar als je niemand tot last bent, word je ook niet opgemerkt”, zegt Amma Asante, acht jaar lang gemeenteraadslid in Amsterdam, kortstondig Tweede Kamerlid namens de PvdA en zelf van Ghanese komaf. Zij noemt de gemeenschap ‘te veel naar binnen gekeerd’. “Daardoor verloopt ons integratieproces te langzaam en blijven maatschappelijke problemen verborgen. En die worden dus ook niet opgelost.”

Deze percentages liggen hoger dan bij welke andere bevolkingsgroep ook. Maar ook 25 jaar nadat de in Nederland wonende Ghanezen als het ware werden ontdekt, worden hun problemen nauwelijks onderkend – niet voor niets worden ze ‘stille migranten’ genoemd. In geval van nood helpen zij elkaar, liever dan een beroep te doen op de overheid, zeggen sleutelfiguren uit de gemeenschap. Geen enkele Ghanees zal ooit dakloos zijn. En wie zorg thuis nodig heeft, krijgt dat van familie, vrienden en bekenden, niet van een thuiszorginstelling.

Struikelblok

Een belangrijk struikelblok is de taal. Met name oudere Ghanezen spreken slecht Nederlands; onderling is de voertaal Engels of een Ghanese taal als Twi. Ook in de voor Nederlandse Ghanezen bedoelde radio- en tv-uitzendingen via de lokale omroep Salto wordt meestal geen Nederlands gesproken.

Vooral de eerste generatie integreert moeizaam, zegt Charles Vanderpuye. Hij is voorzitter van Recogin, het verband van zo’n vijftig Ghanese verenigingen in Nederland – zijn achternaam dankt hij aan de Nederlandse koloniale geschiedenis in Ghana. Die vijftigers en zestigers hebben decennialang hard gewerkt, meestal in ongeschoolde en laagbetaalde baantjes waarvoor nauwelijks Nederlands nodig was. “Velen zijn door de crisis hun werk kwijtgeraakt en nu komen ze moeilijk weer aan de slag.”

Jongeren doen het vaak beter, zegt Vanderpuye. “De meesten zijn in Nederland geboren en opgegroeid en hebben dus op school de taal geleerd.” Uit de cijfers van OIS blijkt dat dat inderdaad verschil maakt: Ghanezen tussen de 25 en 35 jaar zijn half zo vaak werkloos als de groep ouder dan 35.