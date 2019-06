De Groningers zijn nog niet tevreden met de toezeggingen van Wiebes

Cynisch genoeg voor de Groningers waren er tot dusver steeds hevige aardschokken nodig om beweging te krijgen in het gaswinningsdossier. Als de Tweede Kamer vanavond debatteert over de recente beving bij Westerwijtwerd, zal de publieke tribune weer gevuld zijn met Groningse gedupeerden. Zij hopen dat de Tweede Kamer nieuwe, resolute maatregelen afdwingt bij premier Mark Rutte en minister Eric Wiebes van economische ­zaken. Wat verwachten zij?

Lees verder na de advertentie

Versterking eindelijk op gang Gisteravond kwam minister Wiebes met plannen om huizen sneller aardbevingsbestendig te maken en schadeclaims sneller toe te kennen. Geselecteerde aannemers gaan kijken wat er nodig is in een woning, zonder aanbestedingsprocedure, zoals nu. Mensen met schades kunnen kiezen voor een directe vergoeding van 5.000 euro of ze kunnen hun schade tot 10.000 euro laten herstellen. Dit gaat om schades van voor 1 januari 2019. Nog duizenden Groningers wachten op schade­afhandeling. Uit onderzoek van de Rijksuni­versiteit Groningen blijkt dat de helft van de 85.000 mensen met meervoudige schade psychische klachten heeft Commissaris van de Koning René Paas vindt de plannen een ‘serieuze’ stap en noemt de schadeafhandeling ‘royaal’. “Maar je hebt pas een schone lei als ook de nieuwste meldingen onder die regels vallen”, zegt hij tegen RTV Noord. In Wiebes’ plannen wordt de regie over de versterking weggenomen bij het Centrum voor Veilig Wonen (CVW). Daarvoor had Paas gepleit, omdat het CVW voortkomt uit de NAM. Paas pleit nog voor een goede regeling voor hen die willen verhuizen uit het gaswinningsgebied.

Gaswinning omlaag Vorige week gaf het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een opvallend advies. De toezichthouder vindt dat het kabinet de gaswinning volgend jaar al moet terugschroeven naar 12 miljard kuub. Bij die hoeveelheid wordt volgens deskundigen de kans op stevige aardbevingen minimaal. Het afbouwen van de gaswinning gaat sneller dan gepland, maar dit jaar wordt nog altijd 19,4 miljard kuub uit de Groningse bodem ­gewonnen. Wiebes schrijft aan de Kamer dat de gaswinning niet ineens met 7 miljard kuub terug kan, omdat dat tot tekorten zou ­leiden. Volgens burgemeester Anno Wietze Hiemstra van Appingedam mag dat geen excuus zijn: “Als je het wilt, dan is het ­mogelijk.”

Psychische hulp Een minder zichtbaar gevolg van de bevingen zijn psychische klachten bij Groningers. Uit onderzoek van de Rijksuni­versiteit Groningen blijkt dat de helft van de 85.000 mensen met meervoudige schade psychische klachten heeft. ­Ongeveer 10.000 ­Groningers hebben gezondheidsklachten door de aardbevingen en de nasleep. “Het lange wachten drijft mensen tot wanhoop. Ze hebben het gevoel dat hun leven stilstaat”, zegt burgemeester Hiemstra. Hij pleit voor geld voor meer maatschappelijk werkers in het aardbevingsgebied. “Zo kun je naast de inspecties op scheuren in de woningen, ook ­horen of er scheuren in de mensen zitten.”

Excuses Bij aanvang van het debat wil Derwin Schorren, vice-voorzitter van de Groninger Bodem Beweging, een ‘mea culpa’ horen van Wiebes en premier Rutte. “Ik verwacht dat de Tweede Kamer als één geheel het kabinet aanspreekt over het gedrag naar Groningen toe.” Maar hij wil bovenal actie. Schorren sluit zich aan bij de woorden van René Paas vorige week in verschillende media, dat een hele generatie Groningers het vertrouwen in de politiek zal verliezen, wanneer het kabinet niet nú ingrijpt. Schorren vond de verspreking van Wiebes, vorige week in Groningen, tekenend. De minister had het over een ‘bevinkje’. Schorren: “Nu weten we meteen hoe intern op het ministerie over Groningen wordt gedacht.”

Lees ook: