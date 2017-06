De Groningers lusten Rutte wel rauw

“Is die klootzak der nog nait?’’ Ook voor niet-Groningers is het duidelijk hoe Bram van Dam uit Stedum over demissionair premier Mark Rutte denkt. Ze lusten hem rauw. Van Dam parkeert zijn fiets en voegt zich bij een groepje bekenden. “Tuig van de richel is het.’’

Met bussenvol komen ze ­hierheen, en dan hebben ze allemaal een grote mond. Bram van Dam

De minister-president is in het aardbevingsgebied. Annemarie ­Heite, gedupeerde en bevingsboegbeeld, had hem uitgenodigd. Bij het versterkingspunt in Appingedam hebben woedende Groningers hem met veel kabaal ontvangen. Hier in Loppersum, waar hij twee tijdelijke scholen komt bekijken, is het rustiger. “Met bussenvol komen ze ­hierheen, en dan hebben ze allemaal een grote mond’’, moppert Van Dam. ‘’Maar in Den Haag zijn ze het weer vergeten.’’

Ook Klaas ten Hove is he-le-maal klaar met de politiek. “U presenteert zich als volksvertegenwoordiger, maar u bent een volksverlákker’’, beet de Groninger Diederik Samsom toe, toen die op bezoek was. “Vond-ie niet mooi. Maar het is wel zo.’’ De mannen sommen hun bevingsschade op. Menne Tillema’s huis in Stedum is dertigduizend euro in waarde gedaald. “En overal moet je zelf achteraan. De buurman heeft dezelfde schade, maar bij hem wordt het erkend. Bij ons is het zogenaamd geen bevingsschade. Doodmoe word je ervan.’’

Freek de Jonge overhandigde Rutte de ruim 200.000 getekende petities. © Kees van de Veen

De premier arriveert een uur later dan gepland – onderweg is hij nog bij een woning gaan kijken. Onder veel belangstelling van schoolkinderen en cameraploegen treden Rutte en zijn gevolg de OBS Prinses Beatrix binnen. Twee vrouwen blijven teleurgesteld achter op het schoolplein. “Nu praat hij wéér alleen maar met de bobo’s, krijgt hij weer een mooiweerverhaal. Wij wilden zo graag ons verhaal kwijt’’, verzucht Hanneke Haaksema. De jarinowoning van waaruit ze trouwde en waar de drie kinderen werden geboren, is gesloopt. Tot de nieuwe woning klaar is, zit ze al 2,5 jaar in een tijdelijk huis in Wirdum. De hele buurt is verscheurd, zegt ze, sommige kinderen gaan nu naar de ene school, vriendjes naar de andere. “De kinderen snappen het niet, en wij kunnen het niet uitleggen, want wij weten het zelf ook niet.’’

Na Loppersum volgt de laatste stop: het provinciehuis in Groningen, waar Freek de Jonge de petitie ‘Laat Groningen niet zakken’ overhandigt. Rutte belooft actie. Niet wachten op een missionair kabinet, snelheid is geboden, de problematiek is zeer ingrijpend, zegt hij.

Roadtrip Ter afsluiting is er nog een besloten diner. Twee stoelen werden gereserveerd voor de Groninger Bodem Beweging. Eén daarvan, die van Dick Kleijer, bleef leeg. Uit protest. “Vijf jaar had hij de kans als missionair premier, maar hij schitterde door afwezigheid’’, licht Kleijer toe. “Hij kon wél veertig miljard ombuigen, maar geen lange-termijnplan voor ons gebied bedenken. En nu gaat hij op een roadtrip: kijk, ik ben in Groningen! En dan moeten wij opzitten en de rode loper uitrollen: ‘Oh Majesteit, wat goed dat u ons te woord staat?’’ Waarom dan niet beide stoelen leeg laten? Omdat, zegt Kleijer, ze het wél waarderen dat hij zijn afspraak nakomt en het gebied bezoekt. “Wij hebben leden die het vertrouwen in de overheid totaal kwijt zijn, en leden die in gesprek willen. Ik ben blij dat mijn collega gaat, ik zou het niet kunnen opbrengen zonder emotioneel te worden. Ik voel me moreel verplicht, maar elke vezel in mij verzet zich.’’

