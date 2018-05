De gemeente draait op voor de renovatie van verouderde scholen

Dat plan wordt woensdag openbaar en is gemaakt door de PO- en VO-raad (de landelijke organisaties die het basis en middelbaar onderwijs vertegenwoordigen) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

De gemeenten en scholen hebben onder meer afgesproken om voor minstens zestien jaar plannen te maken voor de huisvesting van scholen. Dat maakt de bouw van scholen minder gevoelig voor de grillen van de politiek, is de achterliggende gedachte. Ook wordt nu duidelijk wie moet betalen voor renovatie: dat is de gemeente. Verder willen de scholen en gemeenten dat de wet wordt veranderd zodat scholen hun geld mogen uitgeven aan gebouwen.

Vier op de tien directeuren zegt dat groot onderhoud nodig is

Dat laatste ligt gevoelig, omdat geld voor onderwijs zo veel mogelijk in de klas terecht moet komen. Maar, zegt de woordvoerder van de PO-raad: “Investeren in schoolgebouwen is investeren in onderwijs. Een leraar kan pas goed lesgeven als zijn werkomgeving op orde is, een leerling kan pas goed presteren als zijn lesomgeving op orde is.”

Bovendien levert een investering op de lange termijn ook geld op, stellen de scholen. Dankzij goede isolatie wordt de energierekening bijvoorbeeld lager.

Het voorstel moet de oplossing zijn voor een probleem waar scholen al jaren mee zitten en dat de Algemene Rekenkamer in 2016 definitief op de agenda zette: er is iets mis met de manier waarop de huisvesting van scholen is geregeld. Omdat gemeenten wel moeten betalen voor nieuwbouw maar niet voor onderhoud, en scholen wel voor onderhoud maar niet voor nieuwbouw, hebben beide partijen er volgens de Rekenkamer baat bij ‘de uitgaven laag te houden ten koste van hogere uitgaven voor de ander’.

Daar komt bij dat basisscholen wettelijk geen geld mogen uitgeven aan nieuwbouw of uitbreiding, waardoor het moeilijk is voor gemeente en school om een compromis te vinden en gezamenlijk een plan te maken.

Dat heeft er toe geleid dat veel schoolgebouwen verouderd zijn. Een kwart van de nieuwste scholen heeft nog enkel glas, blijkt uit een onderzoek van Regioplan en Inspectrum van september 2017. Voor de oudste scholen is dat percentage 43 procent. Vier op de tien directeuren zegt dat zijn school niet meer past bij het aantal leerlingen, eenzelfde percentage zegt dat groot onderhoud nodig is.