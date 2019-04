De gemeente Den Haag maakt per ongeluk veel te hoge premies over

In totaal 69 mensen die werken met behoud van uitkering, zouden een ‘premie proefplaatsing’ krijgen voor dat werk, maar hebben daarvoor een te hoog bedrag gekregen. Volgens De Telegraaf hebben de mensen bedragen gekregen van tussen 30.000 en 150.000 euro, het zou om honderd keer het bedoelde bedrag gaan.

Een woordvoerder van de gemeente kan de bedragen niet bevestigen: “Om hoeveel geld het per persoon gaat wordt nu onderzocht”.

Terugvorderen

Een woordvoerder van de gemeente geeft aan de gang van zaken te betreuren. „We hebben direct actie ondernomen om de bedragen terug te vorderen. Degenen aan wie de foutieve betalingen zijn verricht, zijn inmiddels benaderd.”

In een schriftelijke verklaring stelt de gemeente dat donderdag is geconstateerd dat er een fout was gemaakt. De gemeente wil het geld terughalen en betrokkenen daarna alsnog het juiste bedrag geven. Dat is juridisch ook mogelijk, aldus de zegsman. Hoe het heeft kunnen gebeuren wordt onderzocht.

In 2013 gebeurde iets soortgelijks in Amsterdam. Daar kregen ruim negenduizend minima door een fout van de Amsterdamse belastingdienst bij het overmaken van de woonkostenbijdrage duizenden euro’s meer op hun rekening gestort dan de bedoeling was.

Er werd in de hoofdstad 188 miljoen euro uitgekeerd, in plaats van 1,88 miljoen. Ook deze mensen moesten het teveel betaalde geld teruggeven. Maar veel mensen wilden dat niet en de gemeente moest in sommige gevallen uiteindelijk zelfs deurwaarders inzetten om het teveel uitbetaalde geld te krijgen.