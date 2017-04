De gekte kende nauwelijks grenzen, toen Willem-Alexander werd geboren

Soldaten uit de Utrechtse Kromhoutkazerne moesten de politieagenten te hulp komen om de dolenthousiaste mensen bij de hoofdingang van het Utrechts Academisch Ziekenhuis op afstand te houden. Zelfs met hen lukte het nauwelijks de feestvierders in te tomen. "Als een levende stormram beukte men uitzinnig de tralies", zo noteerde een journalist van het Utrechts Nieuwsblad.

De storm brak los op een milde donderdagavond, 27 april 1967. In Griekenland grepen de militairen naar de macht en in Vietnam woedde een bloedige burgeroorlog, maar in Nederland telde dat even niet. Om drie minuten voor acht was er een prinsje geboren, de eerste zoon van troonopvolgster Beatrix. De naam werd pas vier dagen later bekend, maar de vreugde-explosie was er niet minder door.

Schlagers

Niet alleen in Utrecht gingen mensen uit hun dak. 'Heel Nederland één juichkreet' kopte deze krant de volgende ochtend. Overal in het land stroomden mensen de straat op. In de grote steden legde deze massa het verkeer lam. In oranje geklede mensen zongen bekende schlagers als 'Oranje boven' en 'Lang leve de koning'. In Amsterdam gaf het gemeentebestuur café's toestemming om tot vier uur open te blijven.

Agenten houden de menigte in bedwang na de geboorte van Willem-Alexander © ANP

De volgende ochtend meldden de meeste kranten prominent dat er 'na 116 jaar weer een prinsje' was. Later bleek dat grootmoeder Juliana hierover buitengewoon ontstemd was. Ze vond het weinig vleiend ten opzichte van de koninginnen die in Nederland staatshoofd waren geweest. Ze had natuurlijk gelijk, want het waren vrouwen die het aanzien van de familie hadden hersteld, nadat Willem III dat aanzienlijk had beschadigd.

Coos Huijsen - oud-Kamerlid en schrijver van boeken over het belang van het Oranjehuis voor de Nederlandse natie - herinnert zich die dag heel goed. Hij werkte in Delft als geschiedenisdocent en op school heerste in de dagen daarvoor al een aanstekelijk enthousiasme. "Het maakte niet uit wie je sprak, iedereen verheugde zich er op", zegt Huijsen.

Dat had volgens hem alles te maken met de manier waarop het huwelijk van Beatrix en Claus een jaar daarvoor op een geweldige kater was uitgelopen. "De ene helft van de bevolking was narrig over het feit dat de kroonprinses uitgerekend met een Duitser ging trouwen. De andere helft vond het verschrikkelijk dat die rookbom en de protesten door linkse jongeren het huwelijk verpestten."