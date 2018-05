De gang naar de rechter is – opnieuw – niet uitgesloten om voor het Franse examen te slagen

Het college hield vervolgens 24 uur lang eigenwijs vol dat de koe een rode jurk droeg, waarna het - gedwongen door publieke opinie - tandenknarsend 'rode vacht' ook als goed antwoord toeliet. Een rode jurk vonden ze overigens ook nog steeds prima.

Zorgwekkend genoeg, maar dit incident viel nog mee. Op het vwo-examen Frans van vorig jaar was de beruchte vraag 15, waarbij er twee antwoorden goed waren: 'Il s'(agit)' en 'en effet', maar van het CvTE mocht alleen 'Il s'(agit)' goed gerekend worden. In tegenstelling tot de koe-met-de-jurk-vraag hield het college om onbegrijpelijke redenen hier hun poot wél stijf. En toen kwam er media-ophef. De Inspectie begon vragen te stellen. Op de dag van de examenuitslag gaven ze alsnog hun fout toe: 'en effet' was toch goed.

Dit jaar werden vwo-leerlingen weer getrakteerd op tal van dub­bel­zin­nig­he­den in het examen

Maar nu komt het. Ze pasten niet het correctiemodel aan, daar was het te laat voor. Ze losten het op in de normering, waardoor een leerling die benadeeld werd door deze fout in het correctievoorschrift er niet 0,2, maar slechts 0,1 punt bij kreeg.

En dat was vorig jaar precies het 0,1-punt-verschil waarop een achttienjarige scholiere zakte. Zij stapte naar de civiele rechter om dit besluit aan te vechten. In een kort geding stelde de rechter haar in het ongelijk, maar deze uitspraak werd in februari vernietigd door het Hoge Raad. De zaak had in eerste instantie door de bestuursrechter behandeld moeten worden.

Dubbelzinnigheden Met zo'n hele voorgeschiedenis had ik het persoonlijk niet verwacht, maar dit jaar werden de docenten Frans en hun vwo-leerlingen weer getrakteerd op tal van dubbelzinnigheden en problemen in het examen. De correctors zien zich daarom wederom voor een duivels dilemma geconfronteerd: de wet overtreden door een inhoudelijk juist antwoord goed te rekenen of slaafs het voorschrift te volgen en goede antwoorden fout te rekenen. Charlotte Goulmy, docent Frans, publiceerde afgelopen weekend een antwoord op deze Kafkaëske toestand. De docent kijkt het werk volgens het voorschrift na en dient hierover daarna een klacht in bij de eigen directie. Die kan niet anders dan deze klacht afwijzen. Met deze uitspraak kan dan een gang naar de bestuursrechter gemaakt worden... Ondertussen dromen wij gewoon verder over een toekomst met deugdelijke examens en koeien in rode jurken.