De FNV-leden moeten nog instemmen, maar de tekenen zijn verre van positief

“Het bestuur van FNV vindt dit een zeer te verdedigen resultaat.” Het beeldfragment van FNV-voorzitter Han Busker is nog niet afgespeeld of de man staat op. “Oké bedankt!”, roept hij vanuit het midden van de zaal en zwaait met zijn blaadje. Even wachten, sust gespreksleider Roel Berghuis nog. Maar de man loopt al de zaal uit. “Nee, bedankt. Ik weet genoeg!” Applaus volgt.

De sfeer in het Amsterdamse Pakhuis West is geïrriteerd, op momenten zelfs grimmig als vakbond FNV aan een kleine honderd man poogt uit te leggen wat het voorlopige pensioenakkoord behelst. Tot aanstaande zaterdag kunnen vakbondsleden voor of tegen dit akkoord stemmen.

Van toejuichen is op deze druilerige woensdagavond nauwelijks sprake. Geeft pensioenbestuurder Paula Verhoef toe dat er nog wat haken en ogen aan het pensioen­akkoord zitten, dan klinkt er een golf van ‘tjonge jonges’ door de zaal. Spreekt voorzitter Busker in een filmfragment over ‘alleen maar verbeteringen en geen verslechteringen’, dan klinkt er een ‘nou, ik heb ze niet gezien’ door het geroezemoes.

Of Tuur en Han willen of niet, ze moeten terug naar de tekentafel.

Wij zijn de vakbond, niet jullie!

De AOW-leeftijd die weliswaar langzaam stijgt maar nog altijd omhoog gaat. De regeling voor zware beroepen die nog heel wat losse eindjes kent. De invloed van het advies van de commissie-Dijsselbloem die nog niet helemaal duidelijk is. Het zit de leden allemaal dwars. ‘Een grof schandaal’ noemt een van de kaderleden, de aanspreekpunten op de werkvloer bij bedrijven, het akkoord halverwege de avond. “Dat FNV dit durft te presenteren.” Dit is niet goed genoeg, klinkt het. Of: we hebben geen zin om met een rollator naar het werk te moeten.

Respect “Of Tuur en Han willen of niet”, schalt een vrouw door de microfoon over de pensioenonderhandelaars, “ze moeten terug naar de tekentafel”. Doen ze dat niet, dan moeten er acties komen. “Wij zijn de vakbond. Niet jullie!” Weer gesus van gespreksleider Berghuis. “Laten we met respect met elkaar omgaan jongens”, zegt hij terwijl op de achtergrond een groep mensen roept om actie. Dit is al de tweede staking die om zeep is geholpen André Wouda, buschauffeur Die overheersende irritatie begrijpen de 51-jarige André Wouda en zijn vier collega’s volledig. Ook zij legden als buschauffeurs eind mei het werk neer. Ook zij hoopten daarmee te bereiken dat de AOW-leeftijd niet verder zou stijgen dan 66 jaar. En ook zij wilden nu eindelijk een duidelijke regeling voor zware beroepen. “Maar dit is al de tweede staking die om zeep is geholpen”, zegt Wouda teleurgesteld. Zijn collega’s vullen aan: de wisselende diensten vallen ze zwaar. ’s Ochtends om half vijf gaat de wekker, om tien voor half drie ’s nachts zit de laatste dienst erop. Plaspauzes zijn er door de drukte op de weg en in de bus amper bij. De 62-jarige Martin de Bruin kan misschien een maand of drie eerder met pensioen door het nieuwe akkoord. Maar de 51-jarige Agnes van den Broek schiet er niks mee op: “Ik moet nog zeventien jaar.” De 79-jarige Bob Keller is al jaren met pensioen, maar ook hij neigt naar een nee-stem. De voormalige bouwvakker kent zat gepensioneerden die het niet lukt om de eindjes aan elkaar te knopen. Ook hij zag zijn pensioentje de afgelopen negen jaar niet stijgen. “Ik ken er genoeg die bij de voedselbank lopen.” Een sigaar uit eigen doos, noemt hij het akkoord. “Wij gepensioneerden hebben de afgelopen jaren gespaard voor de miljarden die ze nu uitgeven.” Ja, de kans dat hij zijn pensioentje ziet dalen is kleiner. Maar zijn inkomen ziet hij ook niet groeien. Na al het nee-geroep gloort aan het eind van de avond toch hoop voor de FNV-bestuurders. “Laten we ook trots zijn op wat we hebben bereikt”, spreekt een van hen de kritische leden toe. Zonder vakbond geen vakantiedagen, geen weekenden, geen vakantiegeld. “We moeten blijven vechten.” Applaus volgt. Ondertussen hebben ruim 100.000 FNV’ers hun stem al uitgebracht. Of de anderen na dit korte betoog om zijn... Het is moeilijk te zeggen.

