De Finnen zijn de motor achter afschaffing van de zomertijd

Zomertijd of wintertijd? Lees verder na de advertentie De respondenten van een EU-enquête over zomertijd willen massaal van het verschuiven van de klok af. Maar wat moet het dan worden? Altijd de oude, ofwel ‘gewone’ wintertijd zoals veel Finnen willen? Of voortaan altijd de zomertijd, iets wat België nastreeft? Die vraag is ook weer voer voor discussie. Of je er baat bij hebt ligt natuurlijk mede aan het soort werk dat je hebt en je woonplaats. Het Nederlandse kabinet komt later met een oordeel, aldus minister Kajsa Ollongren van binnenlandse zaken.

Scandinaviërs tegen Bekend is dat Scandinaviërs en Europarlementariërs uit andere noordelijke landen massaal tegen de zomertijd zijn. Dat komt omdat voor onder anderen IJslanders en Finnen de verschillen tussen de seizoenen veel groter zijn dan hier, met lange donkere winters en overbelichte zomerdagen. In het voorjaar zitten zij dan na het ingaan van de zomertijd 's ochtends nóg een uur extra in de duisternis.

Finse petitie Het voorstel om de zomertijd af te schaffen komt dan ook uit Finland. “De aanleiding is een petitie die vorig jaar door meer dan 70.000 Finnen werd getekend”, vertelt Sirpa Oksanen, plaatsvervangend ambassadeur in Den Haag. Bij dat aantal moet het parlement in actie komen. “De Finse regering is nu natuurlijk heel blij met het voorstel van voorzitter Juncker van de Europese Commissie om van de kesäaika (zomertijd) af te komen.” Toch zijn zelfs in het noorden de meningen verdeeld. Zo trok een Finse petitie die in januari startte om de zomertijd juist te behouden 8000 stemmen. “De regering heeft nog geen positie ingenomen over wat we gaan doen”, aldus Oksanen.

Energiebesparing? Helpt de zomertijd eigenlijk bij energiebesparing? Dat was de belangrijkste reden om ermee te beginnen, maar bewijs voor deze stelling is nooit eenduidig geleverd. Er is juist meer wetenschappelijke literatuur gekomen die de voordelen in twijfel trekt. In Nederland hoeven licht en verwarming pas later aan, wat geld oplevert. Maar omdat het langer warm is op een dag, loeien de airco’s in grote kantoren ook langer.

Minder ongelukken? Een soortgelijke anti-pro argumentatie gaat op voor het verkeer. Doordat de avondspits zich meer in de lichte uren voordoet, was de verwachting dat er minder ongelukken zouden zijn. Edoch: de eerste weken na omzetten van de klok zijn er juist meer ongelukken, zo wordt beweerd, die weer zouden komen doordat de nodige automobilisten last hebben van hun verschuivende bioritme. Een wetenschappelijke bevestiging van de ongelukkenverhalen is er niet.

Biologische klok Gezondheidswinst of juist schade? Sommigen zweren bij het feestelijke lentegevoel dat je eind maart ervaart als het ineens langer licht is ’s avonds. In de zomer lang in de tuin of op een terras zitten, zal niet alleen de avondmensen bekoren. Daar staat tegenover dat er te klagen valt over de langere, donkere ochtenden in voor- en najaar. Denk aan ouders die hun wakkere kroost nóg een uur eerder aan het bed hebben staan. Vooral jong en oud hebben fysiek last van de verschuiving van de klok. Een op de vijf inwoners zou lijden aan een ontregelde biologisch klok.

Lees ook:

Petitie tegen zomertijd: Stop met prutsen aan de klok Al zolang de zomertijd bestaat, is deze omstreden. Kort na de Tweede Wereldoorlog klaagden boeren al dat de zomertijd het ritme van mens en dier verstoort. Ook vorig jaar lieten tegenstanders van zich horen.