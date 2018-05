De fietsenmaker wil niet open op zondag, dus blijven de aanmaningen komen

"Wij werken 52 uur per week, 49 weken per jaar. Dat vinden wij meer dan genoeg", zegt Martin Haijkens van fietsenwinkel Paddepoel Fietsen in Groningen. Hij lucht zijn hart tijdens een kop koffie, aan een salontafel midden in de winkel naast een rij nieuwe fietsen. Zijn compagnon Peter Oest is het grondig met hem eens. "De zondag is onze enige vrije dag, die brengen we door met familie. Daarnaast, het loont voor ons lang niet altijd uit om op bepaalde tijdstippen open te zijn."

De fietsenhandelaren leven op voet van oorlog met de Vereniging van Eigenaren (VvE) van het grootste winkelcentrum in Groningen, de Paddepoel. Duizenden euro's boete eist de VvE nu al, 450 euro voor elke overtreding van de door hen voorgeschreven openingstijden. De fietsenmakers peinzen er niet over om er ook maar een cent van te betalen.

Mogelijk is er licht aan het eind van de tunnel voor het tweetal. Staatssecretaris Mona Keijzer van economische zaken maakte eerder dit jaar bekend een einde te willen maken aan de praktijk dat winkeliers door bijvoorbeeld een besluit van een VvE ongewild eerder afgesproken winkeltijden moeten aanpassen, met daaraan gekoppeld boetes. Op dit moment zijn ambtenaren bezig het beleid vorm te geven.

Boetes Het gebakkelei in winkelcentrum Paddepoel - het grootste in Groningen - begon in 2014, toen de VvE besloot om iedere laatste zondag van de maand koopzondag te houden. Oest en Haijkens waren het daar niet mee eens. Ze hielden de rolluiken gesloten en stapten in 2016 uit de VvE, boetes en contributie betaalden ze niet. Sindsdien hebben de partijen elkaar, met uitzondering van hun advocaten, niet meer gesproken. Er moest uiteindelijk een rechter aan te pas komen om het geschil te beslechten. Die besloot begin dit jaar dat de fietsenzaak het VvE-lidmaatschap niet per direct had mogen opzeggen. Pas vanaf 1 januari 2018 zouden ze geen lid meer zijn en mochten ze open- en dichtgaan wanneer ze zelf willen. Daarnaast moesten de boetes en de niet betaalde contributie, inmiddels opgelopen tot enkele tienduizenden euro's, alsnog worden betaald. Op elke dag dat de fietsenwinkel afwijkt van de door de VvE voorgeschreven openingstijden staat een boete van 453,78 euro Opgelost, zou je denken, maar niets is minder waar. Vorige week maandag kregen Oest en Haijkens een aanmaning. Afzender: de VvE. Die is van mening dat de fietsenmakers wel de lusten nemen van de vereniging, maar niet de lasten. "Ze maken bijvoorbeeld gebruik van de stoep en profiteren van de reclame die wij maken, maar betalen er nu niet voor. Ze laten andere winkeliers daarvoor opdraaien", laat de vereniging weten. Met andere woorden: op elke dag dat Paddepoel Fietsen afwijkt van de door de VvE voorgeschreven openingstijden staat een boete van 453,78 euro, met ingang van 1 januari 2018. "Dat geldt ook voor de maandag, waarop wij alleen 's middags open zijn, en de donderdag, waarop wij om acht uur 's avonds sluiten", zegt Oest. "Tel maar op, dat loopt inmiddels in de duizenden euro's." De fietsenmakers zeggen het gevoel te hebben slachtoffer te zijn van een hetze. "Er wordt hier voorbijgegaan aan het menselijke aspect", meent Haijkens. "Wij zijn gewoon twee hardwerkende mensen. Wellicht wat oubollig omdat we vasthouden aan die 52 uur werken per week, maar we doen niets verkeerd. Onze klanten geven aan tevreden te zijn. Dit voelt als ondernemertje pesten."