De 'familiedokter' moet corruptie in de Oekraïense zorg tegengaan

Alle stoelen in de wachtkamer zijn bezet. De 27-jarige arts Kirill Vasiltsjenko heeft het druk. Niet alleen komen er patiënten op zijn spreekuur, ook wil een aantal wachtenden een samenwerkingsovereenkomst met hem tekenen. Onder de slogan 'een dokter voor elke familie' wil minister Ulana Suprun de eerstelijnszorg moderniseren en corruptie bestrijden. En dat lijkt te lukken.

Het draait allemaal om de invoering van de huisarts, ofwel de 'familiedokter'. Die bestond nog niet in Oekraïne, althans niet zoals wij die kennen. Als je nu ziek bent, ga je naar de wijkdokter in de buurt waar je bent ingeschreven. Keus is er niet en die artsen zijn niet populair. "Ze doen vaak maar wat", zegt Olena Paliej, die op haar beurt wacht bij dokter Vasiltsjenko. "Ze schrijven medicijnen voor die helemaal niet nodig zijn."

De meeste Oekraïners bezoeken daarom liever een specialist in het ziekenhuis, vaak een kennis of familielid. Dat werkt informele betaling ofwel corruptie in de hand en maakt de zorg onnodig duur. Daar wil de minister nu wat aan doen.

Hongerloontje

Het grootste probleem is het salaris van de artsen. Dat is 'om te huilen', zegt Vasiltsjenko, die nu nog functioneert als wijkdokter maar graag zo'n nieuwe huisarts wil worden. "Ik verdien wat mijn collega's in Europa in één dag opstrijken", omgerekend 120 euro per maand. Voor dat hongerloontje moet hij 3600 patiënten uit zijn district bedienen, waarbij hij verplicht is op te komen draven als ze hem bellen, wat onmogelijk is en dus willekeur bevordert.

Minister Suprun heeft nu een ziekenfonds opgericht dat de artsen direct uit de staatskas gaat betalen. Voor elke ingeschreven patiënt ontvangt Vasiltsjenko straks 370 grivna, ofwel 12 euro per jaar, met een maximum van 1800 cliënten. Dat aantal verwacht de dokter wel te halen: in zes weken tijd heeft hij al 600 inschrijvingen binnen, van wie ongeveer een derde deel nieuwe patiënten. Dat geldt ook voor Olena, die niet in de wijk van Vasiltsjenko woont maar nu vrije keus heeft. "Deze dokter werd me aangeraden", zegt ze. "Ze noemen hem een hervormer. Hij is jong en op de hoogte van de nieuwste medische kennis."