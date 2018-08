De familie Benetton, die verdiende aan de ingestorte brug in Genua, is nu de gebeten hond

Atlantia is een groot bedrijf (bijna 6 miljard euro omzet in 2017, bijna 17.000 werknemers) dat in Italië, Brazilië, Chili, India en Polen wegen beheert en daarnaast de luchthavens van Rome (Fiumicino en Ciampino), Nice, Saint Tropez en Cannes exploiteert.

Lees verder na de advertentie

2855 kilometer Verreweg de meeste inkomsten komen van dochterbedrijf Autostrade per l’Italia dat het beheer voert over 2855 kilometer tolweg in Italië. Daaronder zijn de A10, de A1 (Milaan-Napels), de A14 (Bologna-Taranto) en de A26 (Zwitserse grens- Genua). De Italiaanse tolwegen leverden Autostrada per l’Italia vorig jaar 3,9 miljard aan omzet op. Andere dochters van Atlantia beheren nog eens 180 kilometer Italiaanse snelweg. De tolinkomsten van Autostrade per l’Italia zijn ook goed voor het leeuwendeel van Atlantia’s winst. Het concern haalde vorig jaar een nettowinst van 1,4 miljard euro. Het is dus een winstgevend concern. Opvallend is dat Atlantia zijn aandeelhouders ruim bedeelt. Van de winst uit 2017 werd 86 procent uitgekeerd aan aandeelhouders, een zeer hoog percentage. De familie Benetton, bekend van zijn kleding, is daar het meeste bij gebaat. Een Luxemburgse holding van de familie heeft 30,25 procent van de aandelen Atlantia in handen. Het Singaporese staatsfonds GIC heeft ruim 8 procent.

Kritiek In Italië regent het inmiddels kritiek op Atlantia, Autostrade per l’Italia en de Benettons. Zij zouden veel te weinig in het Italiaanse wegennet hebben geïnvesteerd en te weinig aan onderhoud hebben gedaan. Het bedrijf ontkent dat, maar beleggers vrezen dat Atlantia de komende tijd voor hoge kosten komt te staan. Bovendien hebben diverse Italiaanse politici al gedreigd met het intrekken van Autrostrade’s vergunning om snelwegen te exploiteren. Autostrade’s concessie loopt tot 2038, maar de regering zou die kunnen afnemen als blijkt dat het bedrijf serieus in gebreke is gebleven bij het onderhoud van zijn wegen.

Real Madrid Sinds maart heeft Atlantia ook een belang in Getlink, de exploitant van de Kanaaltunnel. In diezelfde maand kocht Atlantia samen met de Spaanse bouwer ACS (geleid door de voorzitter van Real Madrid, Florentino Perez) en de Duitse bouwer Hochtief de Spaanse tolwegexploitant Abertis.