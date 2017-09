De euro is te duur, vinden ze bij de ECB

De ECB moest zelfs de prognose voor de inflatie voor volgend jaar iets naar beneden bijstellen, naar 1,2 procent. Dat betekent dat de 2 procent voorlopig niet in zicht is.

De boosdoener is de duurder wordende euro die dit jaar met 14 procent steeg naar 1,20 dollar. Importen worden zo goedkoper en dat zet de inflatie onder druk. De ECB gaat niet over wisselkoersen, maar Draghi nam gisteren alle tijd om de euro omlaag te praten. Speculatie van beleggers dat de rente gaat stijgen, en daarmee ook de euro, werd stevig de kop in gedrukt. De ECB-topman herhaalde gisteren dat de extreem lage rente van rond de 0 procent, waartegen banken bij de ECB kunnen lenen, de komende periode niet verandert, zeker tot ergens in 2018.

De geldpers draait door Ook het opkoopprogramma van staats- en bedrijfsobligaties, waarmee inmiddels 2 biljoen euro is gemoeid, blijft intact voor de komende maand met 60 miljard euro. Het afbouwen ervan gebeurt nog niet. Draghi liet meerdere malen vallen dat het opkoopprogramma tot eind van dit jaar doorloopt, zoals ook in de planning stond. En, voegde hij er aan toe, dan kan ook langer zijn. Hij sloot zelfs niet uit dat er per maand voor meer dan de huidige 60 miljard euro aan obligaties wordt opgekocht. Dus ondanks de tevredenheid met de stevige economische groei, met de daling van de werkloosheid, met goede bedrijfsresultaten en met huishoudens die er beter voor komen te staan, verandert er toch voorlopig niets aan de extreem lage rente en het opkoopprogramma van schulden. Hoewel, in oktober komt de ECB wel met mededelingen over hoe het nu verder gaat met dat opkoopprogramma. Er zit beweging in, lijkt Draghi daarmee te willen zeggen, mits de euro goedkoper wordt en de inflatie naar boven gaat bewegen. Het directe resultaat van die opmerking was dat de euro weer iets in waarde steeg naar het hoogste niveau sinds begin 2015.

