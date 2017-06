Dat beweerde columnist Sylvain Ephimenco vorige week zaterdag in deze krant, op grond van zijn eigen ervaringen in een Rotterdamse atletiekvereniging, waar hij weleens de enige blanke was ‘in een zee van zwartheid’. Mengen is makkelijk, wilde hij maar zeggen, en bij elkaar klitten doe je alleen als ‘onveiligheid je selectieve gedachten is binnengeslopen’.

Niet de ervaringen die je opdoet, of het beeld dat in jouw cultuur bestaat over wit en zwart bepalen je gevoel van veiligheid, maar gewoon je eigen besluit kleurenblind te zijn.

Was het maar zo simpel. Was het maar zo, dat de beelden die je tijdens je leven in Nederland binnenkrijgt van de zwarte, dan wel de witte mens, níet bleven plakken. Ephimenco mag zijn ervaringen hebben, hij mag ‘volkomen transparant’ naar de zwarte minderheid kijken, dat is dan een behoorlijk particuliere ervaring.

De enige kleurenblinde van het land

Over zwarten bestaan in Nederland - en daarbuiten - nogal wat cultureel bepaalde ideeën. Sunny Bergman geeft daarvan in haar film ‘Wit is ook een kleur’ een mooi voorbeeld. Het is een experiment: Nederlandse kinderen krijgen twee poppen te zien, een zwarte en een witte. Dan mogen ze zeggen wat ze van die poppen vinden. Welke pop is stout en welke slim?

Vrijwel alle kinderen, sommige zelf gekleurd, allemaal kroost van moderne ouders, noemen de zwarte pop ‘stout’ en de witte pop ‘slim’. Kleine Nederlandertjes: nu al niet meer kleurenblind.

Wat te doen? Witte mensen kunnen natuurlijk ontkennen dat ze ooit last hebben van vooroordelen. Ze zijn echt niet banger voor een groep zwarte jongens dan voor een groep witte. Ze kijken dwars door alle kleurverschillen heen. Als u zich in dit ideaalbeeld herkent zou ik zeggen: gefeliciteerd. U bent de enige kleurenblinde van het land, aan u is niets mis.