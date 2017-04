De ene school is veel beter dan de andere, waarschuwt de onderwijsinspectie

De kwaliteitsverschillen tussen Nederlandse scholen zijn groot, waardoor twee kinderen met dezelfde capaciteiten kunnen eindigen met een heel verschillend diploma. Dat constateert de Inspectie van het Onderwijs in haar jaarlijkse verslag ‘De staat van het onderwijs’.

Het verschil in kansen tussen kinderen ontstaat al op de basisschool. Sommige scholen laten leerlingen boven zichzelf uitstijgen, andere lukt het niet om de aanwezige talenten tot bloei te laten komen.

Een leerling afkomstig van een zwakke basisschool die op de mavo zit, had met een betere basisschool wellicht ook havo kunnen doen Inspectie van het Onderwijs

Om tot die conclusie te komen keek de inspectie naar de resultaten op de eindtoets in groep 8. Scholen met een vergelijkbare populatie leerlingen, bijvoorbeeld als het gaat om inkomen van de ouders, hun opleidingsniveau of etnische achtergrond, behalen uiteenlopende resultaten. Voor leerlingen scheelt dat in het advies voor een middelbare school soms een of meerdere onderwijsniveaus.

Kinderen die op een zwakkere basisschool hebben gezeten halen hun achterstand nooit meer helemaal in. Na drie jaar voortgezet onderwijs zitten ze op een lager niveau dan leerlingen van een van de betere basisscholen. ‘Een leerling afkomstig van een zwakke basisschool die op de mavo zit, had met een betere basisschool wellicht ook havo kunnen doen’, concludeert de inspectie.

Middelbare scholen Maar ook in het voortgezet onderwijs is het verschil tussen scholen met een vergelijkbare groep leerlingen opvallend groot. Op de ene school slaagt zo’n driekwart van de leerlingen voor het eindexamen, op andere scholen lukt dat iedereen. Nergens zijn de verschillen tussen middelbare scholen zo groot als in Nederland, blijkt uit een vergelijking met andere rijke industrielanden. Dat komt deels doordat het voortgezet onderwijs hier al vroeg uiteenvalt in verschillende niveaus. Maar dat is volgens de inspectie niet de hele verklaring. Ook in landen met een vergelijkbaar systeem (Zwitserland, Duitsland of België) zijn de prestatieverschillen tussen scholen kleiner dan hier. Nergens zijn de verschillen tussen middelbare scholen zo groot als in Nederland

Vrijheid In Nederland hebben scholen veel vrijheid om naar eigen inzicht het onderwijs vorm te geven. De overheid bepaalt alleen wat leerlingen aan het einde van hun onderwijsloopbaan moeten kennen en kunnen maar zegt niets over hoe dat kinderen wordt aangeleerd. Dat is op zich mooi, als het betekent dat ouders en kinderen kunnen kiezen voor een school die bij hen past. Maar het mag niet ten koste gaan van de gelijke kansen van leerlingen, schrijft de inspectie. De grote verschillen laten volgens de inspectie zien dat veel scholen meer kunnen halen uit hun leerlingen. Scholen met kinderen die bovengemiddeld scoren geven namelijk echt ander onderwijs, schrijft de inspectie. Ze stellen hoge ambities aan hun leraren en leerlingen en hebben een gedeelde visie op onderwijs. In de lessen geven leraren duidelijke uitleg, hangt een goede werksfeer en krijgen leerlingen met achterstanden extra aandacht.

Kansenongelijkheid Vorig jaar vroeg de inspectie ook aandacht voor het verschil in kansen van kinderen. Toen was de conclusie dat een kind van lager opgeleide ouders minder kans heeft op een universitair diploma dan het net zo slimme klasgenootje met hoogopgeleide ouders. Dat probleem is hardnekkig, schrijft de inspectie vandaag. Er zijn wel stappen gezet maar die hebben nog niet geleid tot minder ongelijkheid. Sterker nog, sommige acties lijken averechts te werken. Zo zijn afgelopen schooljaar twee keer zoveel basisschooladviezen naar boven bijgesteld nadat de punten van de eindtoets waren binnengekomen. Maar: met name de hoogopgeleide ouders kregen dat bij de juf of meester van hun kind voor elkaar.

Scholen op de kaart Ouders en kinderen kunnen thuis bekijken hoe scholen in hun buurt scoren. Via scholenopdekaart.nl kunnen zij per basisschool bekijken wat de gemiddelde score is op de eindtoets en hoe die score zich verhoudt tot die van vergelijkbare scholen. Van middelbare scholen staat op de website hoe groot het percentage leerlingen is dat in de derde klas een niveau heeft onder, op of boven het advies van de basisschool. Lees ook: Slim kind met laagopgeleide ouders blijft op achterstand

