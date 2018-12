De economische inhaalgroei is definitief voorbij

De Nederlandse economie blijft komend jaar groeien. Weliswaar niet zo hard als nu, maar het economisch bureau van ING noemt de voorspelde groei van 2 procent nog altijd ‘flink’. In een dinsdag gepubliceerd rapport schetst de bank een economie die ‘normaliseert’ en groeit in een ‘houdbaarder tempo’. Opvallend: de werkloosheid blijft nog altijd dalen en zakt volgend jaar naar een historisch laag niveau van 3,6 procent.

De inhaalgroei na de crisis is nu definitief voorbij, zegt ING-econoom Marcel Klok. “Een paar jaar terug moest Nederland economisch gezien extra hard lopen om de andere landen bij te benen, nu lopen we in de pas. En daar hoort een afgevlakte groei bij. In de bouw, de transport, de industrie, de horeca en de detailhandel: bijna alle sectoren gaan er volgend jaar minder hard op vooruit.”

Ook consumenten maken een pas op de plaats. Geld uitgeven doen ze nog steeds, maar minder dan in 2018. Dat is misschien wel het duidelijkst te zien op de nu nog oververhitte woningmarkt. Gaat 2018 de boeken in als topjaar als het gaat om de prijsstijgingen, met gemiddeld 9 procent, komend jaar wordt een huis ‘slechts’ 5,5 procent prijziger.

Sussende woorden

Gebeuren er geen gekke dingen – Klok wijst op de spreekwoordelijke ‘harde’ brexit waarbij handelsmogelijkheden worden beperkt, een handelsoorlog of een begrotingscrisis in Italië die effect heeft op de euro – dan is de gematigde economische groei van 1,5 tot 2 procent de realiteit voor de komende jaren. “Een recessie in Europa in 2019 is onwaarschijnlijk. Bovendien is de kans kleiner dat Nederland weer bovengemiddeld sterk geraakt wordt”, zegt hoofdeconoom Marieke Blom in de publicatie.

Ondanks die sussende woorden van Blom blijkt uit onderzoek van ING dat bijna 10 procent van de Nederlanders vreest voor een nieuwe economische crisis. Die zou volgens hen al binnen een jaar plaats kunnen vinden. Een derde van de ondervraagden verwacht dat een recessie zich pas over twee tot vijf jaar aankondigt. Staat de nieuwe crisis voor de deur, dan raakt hij consumenten harder dan de vorige, verwacht bijna de helft van de respondenten. De meesten geven daarom minder uit, sparen meer en gaan minder schulden aan.

Hoofdeconoom Blom blijft erbij: zo’n vaart zal het niet lopen. Ze wijst in de publicatie op de aangescherpte hypotheekregels die het moeilijker maken een veel te hoge hypotheek af te sluiten. En, vult collega Marcel Klok aan, met een stijging van de ­rente in het verre vooruitzicht valt het te ­verwachten dat ook de huizenprijzen stabiliseren en in het uiterste geval dalen.