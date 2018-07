De Droge Wet bant rellen niet altijd uit

Maar bij de kassa keek de cassière me verontschuldigend aan. "Ik mag u die fles niet verkopen. Het is Ley Seca, het spijt me." Beteuterd zette ik de fles Zacapa terug in het schap.

Ley Seca. Droge Wet. Ik had het kunnen weten. De volgende dag waren er verkiezingen en dat betekent in Mexico een tijdelijke drooglegging. Winkels, restaurants, bars en andere gelegenheden mogen dan gedurende een of meer dagen geen alcohol verkopen.

Het fenomeen is al meer dan een eeuw oud: geen alcohol tijdens verkiezingen of sommige feestdagen

Het fenomeen is al meer dan eeuw oud in Mexico; de Droge Wet werd voor het eerst in 1915 toegepast en is sindsdien een gehate wettelijke traditie in het hele land. Het doel is om tijdens verkiezingen en sommige nationale feestdagen de openbare orde beter te kunnen handhaven. De gemoederen zouden immers wel eens hoog op kunnen lopen, zo menen de autoriteiten, en relschoppers zijn nuchter beter onder controle te houden dan beschonken.

Veel verlies In theorie klinkt dat logisch, maar in de praktijk hebben de meeste Mexicanen een broertje dood aan Ley Seca. Vooral ondernemers ergeren zich er groen en geel aan; ze vinden dat ze er nodeloos veel geld aan verliezen in een land waar jaarlijks bijna een miljard liter alcohol geconsumeerd wordt. De consumenten kunnen natuurlijk een paar dagen van tevoren drank inslaan, maar dat wordt ook weleens vergeten en dat leidde zondag tot veel teleurstelling. Geteisterde levers mogen dan een vrije dag krijgen tijdens Ley Seca, in de praktijk hebben de klagers eigenlijk gelijk, want veel voordeel levert de wet niet op. Zo wordt de Droge Wet vaak incompleet toegepast. In Mexico-Stad kon afgelopen weekend bijvoorbeeld wel gewoon in hotelbars en in veel restaurants worden gedronken. Jammer voor de buurtwinkeltjes en de consumenten; een drankje pakken kon, maar dan moest er flink wat meer voor worden neergeteld. Daarbij lijkt het effect op de openbare orde te verwaarlozen. Toen Mexico enkele weken geleden op het wereldkampioenschap voetbal in Rusland van Duitsland won en de hoofdstad zo door het dolle heen was dat aardbevingssensoren het juichen van het winnende doelpunt als trillingen registreerden, vloeide het bier overal rijkelijk, maar werd er zonder geknok op straat vrolijk feestgevierd.