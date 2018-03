De UvA wordt geen 'safe space'

Zijn er genoeg vrouwelijke hoogleraren? Zijn er voldoende studenten met een migratie-achtergrond? En hoe zit het met docenten met een donkere huidskleur? Zijn de colleges niet te elitair? En houdt de universiteit wel genoeg rekening met gender, seksuele oriëntatie, nationaliteiten, culturen, denkwijzen en religies?

Universiteiten in Nederland worstelen al een tijdje met de kwestie of ze wel divers genoeg zijn. En dat leidt vooral tot vragen, heel veel vragen. Zoveel zelfs, dat heel wat academische instellingen inmiddels een zogeheten Diversity Officer hebben aangesteld, een persoon die de universiteit tot een plaats moet omvormen waar geen mens zich gekwetst hoeft te voelen.

De Universiteit Leiden stelde een paar jaar geleden als eerste universiteit in Nederland een diversiteitsfunctionaris aan. Daarna volgden Delft, Groningen en Rotterdam. Inmiddels is er vrijwel geen instelling voor wetenschappelijk onderwijs zonder zo'n medewerker. De officiële titel, Diversity Officer, is bij alle instellingen in het Engels.

De Universiteit van Amsterdam (UvA) liep achter, nergens liep de discussie zo hoog op als aan deze universiteit. In de winter van 2015 bezetten studenten het Maagdenhuis, het bestuurlijke hoofdkantoor van de universiteit. De bezetters wilden niet alleen meer inspraak, ze vonden de universiteit ook te blank en het curriculum te westers. Ze pleitten voor 'dekolonisatie' van de universiteit. Het protest leidde uiteindelijk tot het aftreden van bestuursvoorzitter Louise Gunning.

Een commissie die vervolgens werd ingesteld onder leiding van emeritus hoogleraar en mensenrechtenactiviste Gloria Wekker concludeerde hetzelfde als de protestanten: 'witte mannen' zouden te vaak de dienst uitmaken. Quota, harde afspraken en streefcijfers zouden volgens Wekker voor verandering moeten zorgen.

Overhaast

Naar aanleiding van dit rapport kreeg de Amsterdamse universiteit ook een diversiteitsmedewerker. Sinds vier maanden vervult Anne de Graaf deze functie. In haar werkkamer in het Maagdenhuis spreekt De Graaf voor het eerst in een landelijke krant over haar werk en visie.

De Graaf groeide op in Amerika, het land waar ze ook haar academische carrière begon (zie kader onderaan deze pagina). In haar huidige baan komt de ervaring in de universitaire wereld aan de andere kant van de oceaan goed van pas. Daar leerde ze een belangrijke les: geen overhaaste stappen. "In Amerika zijn ze al twintig, dertig jaar bezig met diversiteit. Het idee was dat het snel geregeld kon worden, een quick fix. Maar op de lange termijn zie je dat het niet werkt. Het heeft daar geleid tot polarisering."

'Ik heb geen streefcijfers, zo van: wanneer we dit percentage hebben aan vrouwen en minderheden dan zijn er genoeg'

Ze legt uit waar haar reserves vandaan komen. "Ik heb persoonlijk negatieve ervaring met quota. In de VS van de jaren tachtig had je de 'affirmative action' (overheidsprogramma's waarbij organisaties verplicht werden om een bepaald percentage vrouwen en minderheden aan te nemen, red.). Dat kon heel vernederend zijn. Je werd aangenomen omdat je een vrouw was of Afro-Amerikaans. Het ging niet om expertise. En het is ook bewezen dat het op de lange termijn een averechts effect heeft. Wil je duurzame veranderingen dan kun je beter in kleine stapjes denken over een lange tijd."

Wat opvalt is de rustige toon van De Graaf. Een verschil met de felle woorden in het rapport van Wekker. "Ik heb geen streefcijfers, zo van: wanneer we dit percentage hebben aan vrouwen en minderheden dan zijn er genoeg. Ik vraag me wel af: missen we bepaalde studenten?"

Waar Gloria Wekker in haar aanbevelingen vooral hamerde op huidskleur en man/vrouw-verdeling, kijkt De Graaf een stuk breder. "Diversiteit is veel meer dan alleen kijken naar etnische verschillen of de kloof tussen mannen en vrouwen. Denk ook aan mensen met een functiebeperking, homoseksuelen en transgenders, verschillende geloven of sociaal-economische achtergronden die een rol spelen."

Diversiteit is daarmee wel een containerbegrip. Zo'n beetje alles kan er mee bedoeld worden. Dat ziet De Graaf ook. "Het is een beetje een buzzword geworden inderdaad, maar de bedoeling daarachter is dat we toegankelijker worden en dat mensen hun volle potentieel kunnen bereiken."