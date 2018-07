De digitale tijd hoeft geen nachtmerrie te worden, mits er een basisinkomen komt

De digitale tijd zal de samenleving even ingrijpend veranderen als de industriële revolutie in de vorige eeuwen, betoogt de Duitse filosoof Richard David Precht in zijn boek ‘Jagers, herders en critici: Een utopie voor de digitale samenleving’. De vraag is volgens hem alleen: hoe? Dat ligt niet vast: de digitale tijd hoeft geen nachtmerrie te worden, stelt Precht. We kunnen er zelfs stukken op vooruitgaan.

Prechts boek leest als een wake-up-call. Vooruitgang komt niet automatisch. Als de bakens in politiek, onderwijs en economie niet worden verzet, dan dreigt de digitale revolutie eerder uit te monden in een dystopie - een weinig opbeurend boekdeel schetst hoe de toekomst eruit kan zien als die aan de sneakermiljardairs van Silicon Valley wordt overgelaten. In die toekomst draait alles om efficiency, de mens is meetbaar en verbeterbaar (‘optimeerbaar’) en dient de techniek, in plaats van andersom. Gedragsmanipulatie door enkele grote bedrijven is de norm en ongelijkheid neemt hand over hand toe.

“Dat kwam het ook, het onderwerp is urgent. Ik loop er al vijf jaar mee rond, het vloeide in drie maanden tijd uit mijn pen. De politiek negeert het onderwerp. Men is zeer, zeer reactief geworden en denkt alleen maar aan het winnen van verkiezingen.”

De nieuwe Duitse regering spreekt wel veel over digitalisering.

“Zonder een greintje visie. Het gaat over sneller internet, breedband voor iedereen, meer laptops in scholen, meer kinderen die programmeren. Dat heeft allemaal niets met de samenleving van doen, met de verzorgingsstaat, met de komende werkloosheid… Daarover praat men niet. Men praat niet over de echte problemen. En van Angela Merkel hoef je ook geen ideeën of strategie te verwachten. Bij haar is alles louter tactiek.”

Terwijl juist nu visie gevraagd is, stelt Precht. Digitalisering schept namelijk óók kansen, vindt hij. Grote kansen. De titel van zijn boek verwijst naar Karl Marx, die droomde van een klasseloze samenleving waarin iedereen vrij was: “’s Morgens jagen, ’s middags vissen, ’s avonds veeteelt bedrijven, na het eten kritieken schrijven, al naar gelang waar ik zin in heb, zonder ooit jager, visser, herder of criticus te worden”.

Er zijn nog zeer veel politici die verkondigen: we krijgen geen werkloosheid

Voor het eerst in de geschiedenis komt die utopie voor een groot aantal mensen binnen de grenzen van het bereikbare, schrijft Precht. Stel je een wereld voor waarin mensen niet meer aan de leiband van loonarbeid hoeven te lopen, waarin robots het saaie, machinale werk doen. Iets om blij van te worden, vindt hij. Maar dan moet er wel veel veranderen.

Vooral: onze kijk op arbeid, zegt hij. In kapitalistische samenlevingen sinds de 16de eeuw geldt werken als de hoogste deugd en is het idee van ‘loon naar arbeid’ diep verankerd. Je bent iemand als en zolang je werkt. Ook voor Marx en Engels had arbeid nog een intrinsieke waarde, stelt Precht. Iemand die volgens hem scherper dacht is de Engelse bohémien-literator Oscar Wilde, die in zijn essay ‘Het socialisme en de ziel van de mens’ afrekende met de notie van werk als fundament van menselijke waardigheid. Wilde zag die in kunst, dat wil zeggen, in het maken en doen van dingen die nergens toe dienen.

Ook Marx’ schoonzoon Paul Lafargue dacht er zo over. Hij pleitte in 1883 voor een ‘recht op luiheid’ voor het proletariaat: als de adel rond mocht lummelen, waarom moest dan voor de rest arbeid als belangrijkste waarde gelden? ‘Arbeid adelt’? Niet dus. Nietsdoen adelt. En machines, schreef Lafargue, maken dat mogelijk voor de grote massa. Machines hebben armen en benen van staal en worden nooit moe. Zij zijn de ‘verlosser van de mensheid’.

De utopieën van Lafargue en Wilde vinden hun bron in de Oudheid, bij de Griekse filosoof Aristoteles. Hij fantaseerde al over uit zichzelf bewegende apparaten die het harde, monotone werk zouden doen, waardoor zelfs slaven niet meer nodig zouden zijn - in zijn tijd een utopische gedachte.

Sinds de Industriële Revolutie zijn er stappen gezet richting die utopie, betoogt Precht: nooit hadden zoveel mensen zoveel ‘vrije tijd’ - een moderne uitvinding - als in een aantal bevoorrechte Westerse landen na de Tweede Wereldoorlog. Dat was deels het gevolg van een politiek die zichzelf grote doelen stelde: ‘Welstand voor allen’, luidde de leus van Ludwig Erhard, vader van de Duitse sociale markteconomie. Precht wil een nieuw groot vergezicht, een herwaardering van de utopie in de politiek.

Noodzakelijk bestanddeel daarvan, als het aan hem ligt: een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen. Het is, stelt Precht, de eerste stap om de digitale revolutie te overleven. Er is volgens hem geen ontkomen aan: een basisinkomen zorgt ervoor dat massale werkloosheid geen massale armoedeval en nieuwe klassenmaatschappij betekent.