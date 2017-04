De consument is weer vol vertrouwen

De Nederlandse consument is sinds lange tijd niet meer zo positief gestemd geweest. Zowel over het economisch klimaat als de eigen financiële situatie is het oordeel verbeterd. Het gestegen vertrouwen vertaalt zich in een stijgende consumptie, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het consumentenvertrouwen kwam in april uit op een stand van +26, wat inhoudt dat de groep positief gestemden 26 procentpunt groter is dan de consumenten die negatief oordelen over de economische situatie. Dat is de hoogste stand sinds februari 2001, zo meldt het CBS. En dat is opvallend, omdat het nog maar relatief kort geleden is dat de laagste stand ooit werd genoteerd: min 41 in maart 2013. De hoogste stand ooit werd gemeten in januari 2000, namelijk +36.

De index wordt bepaald aan de hand van twee indicatoren: het oordeel van consumenten over het algemene economische klimaat, en de zogeheten koopbereidheid waarin gekeken wordt naar de persoonlijke situatie van mensen.

Wat opvalt is dat consumenten het vooral een goede tijd vinden voor het doen van grotere aankopen

Vooral het oordeel over het economische klimaat blijkt zeer positief. Consumenten zijn gunstig gestemd over zowel de afgelopen twaalf maanden als de verwachting voor het komende jaar. Met een stand van +50 zijn consumenten aanzienlijk positiever over de economie in het algemeen dan hun eigen situatie. De koopbereidheid neemt weliswaar ook toe, maar is met een stand van +10 toch een stuk lager. Wat opvalt is dat consumenten het vooral een goede tijd vinden voor het doen van grotere aankopen. Daarnaast zijn mensen positief gestemd over de ontwikkeling van hun eigen financiële situatie in de komende twaalf maanden.

Daadwerkelijke aankopen Het stijgende vertrouwen is terug te zien in de daadwerkelijke aankopen van consumenten. De cijfers over consumptie lopen iets achter op het vertrouwen, maar in februari van dit jaar werd 0,8 procent meer besteed dan in dezelfde maand een jaar eerder. Vooral aan voedings- en genotsmiddelen werd meer uitgegeven (+1,5 procent), zo meldt het CBS. Ook aan duurzame goederen (bijvoorbeeld auto’s en huishoudelijke apparaten) en woninginrichting werd meer geld uitgegeven. Het aantal mensen met betaald werk is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 14 duizend per maand toegenomen Het CBS denkt dat de consumptie in april verder is gestegen. Uit de zogeheten consumptieradar zou blijken dat de omstandigheden verder zijn verbeterd. Dat betreft zaken als de verwachtingen van consumenten, de ontwikkeling van hun vermogen en de situatie op de arbeidsmarkt. Wat betreft dat laatste wist het CBS te melden dat de werkloosheid de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6.000 per maand is gedaald. Het aantal werklozen kwam in maart uit op 463 duizend, ofwel 5,1 procent van de beroepsbevolking. Het aantal mensen met betaald werk is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 14 duizend per maand toegenomen, zo stelt het CBS.

