De conciërge is een steunpilaar tijdens de examens. ‘Zelfs met de grootste boefjes bouw je een band op’

Ze waren al druk bezig de afgelopen weken. Zetten tafels klaar in de gymzaal en vulden de papiervoorraad aan. Maar ook de komende weken vervullen conciërges Willem te Kampen (52) en Ronald Huisman (52) een belangrijke rol. Ze zorgen voor koffie en rust op de gangen, maar zijn vooral ook de broodnodige steunpilaar voor gestreste eindexamenleerlingen.

“Er kwam er een keertje eentje helemaal in tranen binnen”, zegt te Kampen. “Ja, dan sla je gewoon een arm om de schouder. Soms heb je dan al niet veel woorden meer nodig.” Tien jaar werkt hij nu op het Metzo College, een vmbo in het Gelderse Doetinchem. Al bijna 3000 examenleerlingen zag hij vertrekken. En elk jaar is zijn advies aan nerveuze kandidaten hetzelfde: “Gebruik sport als ontspanning. Zorg dat je goed slaapt en goed eet. Want dat is goed voor de hersenen.”

En ieder jaar is er wel eentje die denkt dat zijn examen om half twee begint in plaats van om negen uur Ronald Huisman

Zenuwachtige leerlingen ziet Ronald Huisman op de Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB) in Amsterdam ook, al lopen ze de deur bij hem niet plat. “Soms zijn er wel leerlingen met wie je een speciale band hebt opgebouwd die steun zoeken als ze in de stress zitten”, zegt hij. “En ieder jaar is er wel eentje die denkt dat zijn examen om half twee begint in plaats van om negen uur.”

Maar daarvoor zijn op de OSB anderen verantwoordelijk. De deelschoolleiders kijken iedere dag wie er te laat is en of dat nog op te lossen valt. “Het enige wat wij nog moeten doen is de koffie klaarzetten voor de collega’s”, zegt Huisman vrolijk. “Leuke baan heb ik hè?”

Boefjes Met de examens komt ook het moment dichterbij dat weer een nieuwe lichting de school verlaat. “Het klinkt misschien gek”, zegt Huisman. “Maar we denken eigenlijk ieder jaar weer: gelukkig dat die groep weggaat.” Want examenklassen kunnen het de conciërges soms knap lastig maken. “Ze hebben hier al vier, vijf of zes jaar op school gezeten en zijn er zelf ook wel een beetje klaar mee. Dan willen ze ons nog weleens uitdagen.” Maar hoe vervelend de leerlingen soms ook zijn, uiteindelijk gaan de conciërges ze toch missen. “Zelfs met de grootste boefjes bouw je nog een band op”, zegt Te Kampen. “Maar doordat ik al zo lang in het onderwijs werk, weet ik ook dat dit gevoel elk jaar terugkomt. Elk jaar heb je weer zo’n groep. En elk jaar denk je: ik zal ze wel missen. Dat is misschien maar goed ook. Anders zou je helemaal geen band met ze hebben.”

Van start met Grieks, filosofie en biologie In heel Nederland beginnen vandaag de eindexamens, waar in totaal zo‘n 200.000 leerlingen aan deelnemen. Voor het vwo staat vandaag om negen uur Grieks gepland en om half twee scheikunde. Havisten beginnen om met filosofie en hebben ’s middags wiskunde. Vmbo‘ers hebben vandaag biologie, en de beroepsleerweg doet Nederlands. Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) opent zoals elk jaar een speciale klachtenlijn waar leerlingen terechtkunnen met vragen en opmerkingen.

