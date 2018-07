De chaos op het VMBO Maastricht blijft voortduren

Er is onduidelijkheid over de te leren lesstof, overzichten zijn niet helder en de school is slecht bereikbaar, zeggen ouders.

Het vak economie zorgt op dit moment voor de grootste wrevel. Volgens Wouter Geertsen, advocaat van zo’n 140 ouders, moeten tientallen leerlingen schoolexamens gaan maken waarin stof wordt getoetst die niet verplicht is. “De advocaat van VMBO Maastricht zegt dat de externe examencommissie dit wil”, aldus Geertsen.“Ik heb de indruk dat het daar chaotisch is. Ouders worden niet altijd goed te woord gestaan en een deel van de medewerkers is op vakantie gegaan. Die hebben de boel de boel gelaten. Dat leidt tot frustratie.”

De afgelopen weken kregen leerlingen telkens andere informatie van de school, wat de verwarring vergrootte

Brief naar de Kamer Eerder was er al gedoe over de toetsen voor maatschappijleer en culturele en kunstzinnige vorming (CKV) Op het laatste moment kreeg een deel van de leerlingen te horen dat ze die toch niet hoefden te maken. Vorige week meldde de minister nog aan de Tweede Kamer dat er volgens de interim-bestuurder van de school geen nieuwe onduidelijkheden te verwachten waren. Gisteren stuurde ze een nieuwe brief met de stand van zaken naar de Kamer. Ook is het voor ouders en leerlingen ingewikkeld om uit te zoeken wat ze nu precies moeten doen. De school heeft Excelbestanden online gezet waarin zij zelf moeten opzoeken welke schoolexamens leerlingen nog moeten maken en wat ze daarvoor moeten leren. In het ene document staan codes, bijvoorbeeld ‘FA11’ of ‘EC12’, en in het andere stuk staat welke stof daarbij hoort. Advocaat Geertsen: “Ook daar had ik kritiek op. Maar de school wil het niet anders presenteren.” Daar komt bij dat er korte tijd meerdere Excelbestanden in omloop waren. De afgelopen weken kregen leerlingen telkens andere informatie van de school, wat de verwarring vergrootte. Uiteindelijk hebben gisteren alle leerlingen een persoonlijk document gekregen met hun cijfers. Dat maakt het beeld per leerling duidelijker, maar ouders zijn niet gerustgesteld. Voor sommige leerlingen blijkt het gemiddelde cijfer lager dan ze dachten en het overzicht geeft nog steeds geen antwoord op de vraag wat leerlingen nu precies moeten leren. Daarvoor zijn ze nog altijd aangewezen op de Excelbestanden. Van de 354 leerlingen van wie de examens ongeldig werden verklaard, hebben 42 hun diploma nu binnen Het steekt ouders dat ze niemand kunnen bellen, maar dat ze hun vragen moeten e-mailen. Al met al zijn ouders het vertrouwen volledig kwijt. “Twee weken geleden kregen we te horen dat onze dochter voor economie hoofdstuk 5 en 6 moest leren”, geeft moeder Kelly de Haan als voorbeeld. “Toen kregen we een e-mail dat het hoofdstuk 8 zou zijn en nu blijkt dat ze alleen hoofdstuk 6 opnieuw moet leren. Maar ik vermoed dat dit ook niet klopt.”

Discussie Verder zegt ze dat de leraar voor de zomerschool Frans, waar haar dochter heen wilde ter voorbereiding op haar schoolexamen, tot drie keer toe niet is komen opdagen. Een tweede leerling zegt dezelfde ervaring te hebben. De woordvoerder van VMBO Maastricht zegt dat hij daar niets over heeft gehoord en dat het beeld per leerling nu duidelijk zou moeten zijn. Hij herkent zich niet in het beeld dat ouders schetsen en laat weten dat onderdelen van het vak economie waarover nu discussie is moeten worden getoetst. De eerste periode waarin de schoolexamens op VMBO Maastricht opnieuw worden afgenomen is tussen 20 en 24 augustus. Van de 354 leerlingen van wie de examens ongeldig werden verklaard, hebben 42 hun diploma nu binnen, omdat zij de examens voor maatschappijleer en CKV inmiddels hebben gehaald of de toetsen toch niet hoefden te doen. Twintig zijn op basis van de cijfers voor hun centraal examen sowieso gezakt.

