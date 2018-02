De Cambodjaanse premier Hun Sen jaagt verslaafden de sloppenwijken in

Van Sophea (38) is graatmager. Zijn wangen zijn ingevallen, zijn grote ogen staren geregeld in de verte. De Cambodjaan is sinds zijn negentiende verslaafd aan drugs. Twee of drie keer per dag grijpt hij naar heroïne of methamfetamine. Maar hij probeert af te kicken. Hij moet wel: het is een kwestie van leven of dood. "De dokter zegt dat mijn longen zwaar beschadigd zijn. Als ik niet stop met drugs, loop ik zo mijn eigen graf in."

Felle antidrugscampagne Net als duizenden andere drugsgebruikers wordt Sophea in een hoek gedrukt door de regering van premier Hun Sen. Geïnspireerd door de Filippijnse president Rodrigo Duterte lanceerde Hun Sen, die al sinds 1985 aan de macht is en alle mogelijke middelen inzet om de komende verkiezingen te winnen, vorig jaar een felle antidrugscampagne waarbij verslaafden massaal in de gevangenis belanden. Het leidde in 2017 tot ruim 17.700 arrestaties, 80 procent meer dan het jaar ervoor. Sophea wist vooralsnog te ontkomen. Maar het politieoptreden dwingt hem zich te verschuilen. In het opvanghuis voor verslaafden waar hij voorheen woonde, is het risico op arrestatie te groot. Nu woont hij in een sloppenwijk. Het open riool ligt er vol met vuilnis, het enige pad dat er naartoe leidt verandert bij elke regenbui in een modderpoel. "Twee of drie jaar geleden ben ik opgepakt door de politie", herinnert Sophea zich. "Toen werd ik na een paar dagen in de cel weer vrijgelaten." De kans dat hij er bij een volgende arrestatie opnieuw zo genadig vanaf zal komen is klein. Veel verslaafden worden nu als drugdealers gezien en belanden bij het in bezit hebben van meer dan één pakje drugs voor een of twee jaar in de cel. Cambodjaanse premier Hun Sen. © REUTERS

Loze arrestaties Maatschappelijk werker Meas Sarin gaat iedere dag op pad om verslaafden te ontmoeten. Van de driehonderd mensen die hij helpt af te kicken, werden er het afgelopen jaar honderd opgesloten. Volgens Sarin, zelf een ex-drugsverslaafde, lossen de arrestaties niets op. "Zulk politieoptreden werkt alleen als je de echte dealers opsluit", meent hij. "Nu gaan vooral gebruikers de cel in. En in de gevangenis is amper medische zorg, terwijl veel drugsgebruikers hiv of tbc hebben. Zonder medicijnen overlijden ze." Mensenrechtenorganisaties zijn eveneens kritisch. Zij wijzen erop dat Cambodja's toch al overvolle gevangenissen nu nog voller raken en dat er vaak te veel gevangenen in één cel zitten. Naast een schrijnend tekort aan medische zorg, is er in gevangenissen bovendien geregeld gebrek aan schoon drinkwater en aan hygiëne waardoor ziekten zich eenvoudig verspreiden. De antidrugscampagne maakt die problemen alleen maar groter. De verslaafden de schuld geven van hun verslaving helpt hen niet. Choub Sokchamreun, uitvoerend directeur Khana Hoewel drugsgebruik in Cambodja verschillende oorzaken kent - waaronder grote werkloosheid, gebrekkig onderwijs en gemakkelijke verkrijgbaarheid van verdovende middelen - zegt de Cambodjaanse regering dat de campagne de sleutel is tot het elimineren van de drugshandel. Die retoriek past binnen de koers die premier Hun Sen al langere tijd vaart: een mix van populistische maatregelen en grote beloften in combinatie met de inzet van zware middelen.