De Burmees betaalt liever contant. Ook een auto

Myo Min Min Htut maakt het geregeld mee. Wil een klant een nieuwe auto kopen, dan brengt hij zakken vol geld mee, vertelt de autoverkoper in Rangoon, de grootste stad van Burma. "Dan komen ze hier in een taxi voorrijden die vol ligt met zakken geld. Gelukkig hebben we hier een machine waarmee we dat snel kunnen tellen."

In Burma wordt sinds mensenheugenis alles contant betaald, van de huur en de elektriciteitsrekening tot de aanschaf van een nieuwe auto. En omdat het grootste biljet een waarde heeft van 10.000 kyat (6 euro) slepen mensen geregeld pakken vol bankbiljetten mee. Maar tijden veranderen. Burma omarmt nieuwe technologieën en ontdekt alternatieve betaalmethoden.

"We zien nu dat klanten steeds vaker betaalpassen gebruiken of geld per bank overmaken", zegt Min Htut. "Dat gebeurde vroeger bijna nooit."

Het gros van de Burmezen beschikt echter niet over een bankrekening, laat staan een betaalpas. In 2013 had 17 procent van de bevolking een bankrekening en van de mensen die spaarden ging slechts 4 procent daarvoor naar de bank, aldus een recent rapport van denktank Milken Instituut. Maar alles contant afrekenen staat de economische ontwikkeling in de weg. Volgens het Milken Instituut gaan contante betalingen langzamer, verhogen ze de transactiekosten en werken ze corruptie in de hand.

OK Dollar zegt mnu 600.000 gebruikers te hebben, van wie er zo'n 90.000 per dag actief zijn. Lonappan verwacht dat de markt nog hard zal groeien. "Wij richten ons op het hele land. Ik denk dat over vijf jaar 50 procent van de inwoners klant bij ons zal zijn."

OK Dollar is een van Burma's grootste aanbieders van mobiel bankieren. Volgens Shiju Lonappan, technisch directeur bij het bedrijf, wordt de app onder meer gebruikt om bezorgdiensten te betalen en om telefoontegoed te kopen "Dit is altijd een land geweest waar je contant betaalt. Het kost tijd dat te veranderen. Maar we zien dat steeds meer mensen mobiel beginnen te bankieren. Ook buiten de stad, waar reguliere banken vaak al om 3 uur 's middags de deuren sluiten."

Verschillende financiële technologiebedrijven zien een oplossing in mobiel bankieren, waarbij je via een smartphone-app financiële transacties kunt doen. De bedrijven worden geïnspireerd door de explosie van Burma's mobiele telefoniemarkt. Zeven jaar geleden, toen het land nog werd bestuurd door een militaire junta, had slechts 7 procent van de bevolking een mobiele telefoon. In 2016 was dat toegenomen tot 90 procent. Met ruim 52 miljoen inwoners en een forse economische groei biedt het land veel potentie.

Eenvoudig en veilig

Het bedrijf staat echter niet alleen. De Burmese telecombedrijven Telenor en Ooreedoo bieden ook mobiel bankieren aan. TrueMoney, een Thais bedrijf dat in meerdere Aziatische landen actief is, probeert sinds vorig jaar de Burmese markt te veroveren. De belangstelling is begrijpelijk. Volgens een studie van Jay Rosengard, een lector aan de Amerikaanse Harvard Kennedy School, biedt mobiel bankieren een uitkomst voor ontwikkelingslanden waar het gros van de bevolking geen bankrekening heeft. "Je ziet in lage-lonenlanden dat mobiel bankieren vooral wordt gebruikt voor kleine betalingen, voor utiliteiten en voor persoonlijke transacties", zegt Rosengard. "In Burma worden mobiele telefoons steeds vaker gebruikt om mee te betalen, omdat het eenvoudig en veilig is."

Rosengard verwacht echter niet dat mobiel bankieren Burma's voorkeur voor contant betalen snel zal doen verdwijnen. "In heel Azië geeft men nog de voorkeur aan contante betalingen, vooral als het gaat om een grote uitgave of het doen van een aanbetaling."

OK Dollar's Shijua Lonappan ziet de toekomst desondanks zonnig in. Nog even en bedrijven kunnen met mobiel bankieren salarissen overmaken, zegt hij. En volgens hem zal het niet bij kleine uitgaven blijven. "In de toekomst koop je zelfs een auto met OK Dollar."