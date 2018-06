De buitenlandse student in Nederland voelt zich buitengesloten

Dat blijkt uit een enquête die de studentenorganisaties Landelijke Studentenvakbond (LSVb), Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) en European Student Network (ESN) hielden onder ruim 300 buitenlandse studenten. Het is, ondanks al langer lopende discussies over internationalisering en verengelsing van het hoger onderwijs, voor het eerst dat die een landelijke enquête hebben uitgezet naar de ervaringen van buitenlandse studenten in Nederland.

Die hebben vooral contact met elkaar, zo blijkt. Ze wonen in hun eigen studentenhuizen en gaan naar borrels speciaal voor internationale studenten. Van de gedroomde wereldburgers die elkaar ontmoetten in de collegezaal komt zo weinig terecht.

Universiteiten, hogescholen en het ministerie van onderwijs zien de buitenlandse studenten graag komen. Op de arbeidsmarkt en in het economisch verkeer vervagen grenzen en voor jongeren zou het steeds belangrijker worden om zich te kunnen bewegen in een internationale omgeving.

Maar die internationale omgeving blijkt moeilijk te bewerkstelligen. “Buitenlandse studenten voelen zich soms buitengesloten”, zegt Tom van den Brink van het ISO. “Het is niet hard te maken dat dit de oorzaak is van eenzame en depressieve gevoelens, maar ik kan het me voorstellen.”

Het gevoel buiten te worden gesloten heeft voor een deel met de taal te maken: Nederlandse studenten praten onderling vaak Nederlands. Buitenlanders willen de taal wel leren, maar zeggen niet te weten waar ze betaalbare cursussen kunnen vinden.

Moeite met het vinden van een kamer De buitenlandse studenten die de enquête hebben ingevuld geven ook aan dat ze veel moeite hebben met het vinden van een kamer. Dat is een bekend probleem, steden kunnen de snelle groei van het aantal buitenlanders niet aan. Het aantal buitenlandse studenten aan Nederlandse universiteiten en hogescholen groeit hard. Dit collegejaar studeren er meer dan 122.000 buitenlanders in Nederland, nooit eerder was die groep zo groot. Bijna 90.000 van hen zijn hier voor een complete opleiding, dat is 9 procent meer dan vorig collegejaar. Dat betekent dat inmiddels 15 procent van alle nieuwe studenten uit het buitenland komt.

