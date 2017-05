De brug waar niemand op zat te wachten wordt vandaag geopend

'Utrecht Buiten' of 'die plek waar je nog niet dood gevonden wilt worden'. In de stad Utrecht wordt al jaren neerbuigend gekeken naar de mensen in Vinex-wijk Leidsche Rijn, aan de overkant van het Amsterdam-Rijnkanaal. Meer verbinding was nodig, vond de gemeente, en daarom moest er een derde brug komen tussen de oude en nieuwe stad.

Hoewel al enkele weken in gebruik wordt deze Dafne Schippersbrug vandaag officieel geopend. Om de 'verbindende rol' van de brug te benadrukken zullen veertig bewoners uit Oog in Al, aan de oude kant, vanmiddag met veertig bewoners uit Leidsche Rijn lunchen. Daarmee zeggend: jullie aan de overkant horen er gewoon bij.

Lisette Grift (47) riep altijd dat ze 'nog niet dood gevonden wilde worden' in de nieuwbouwwijk, maar ze woont er nu een half jaar. Hoewel ze in Oog in Al werkt noemt zij de brug 'teleurstellend'.

Ze wijst naar een bord waarop staat dat je zo vier minuten sneller bij de Dom bent dan via de verderop gelegen brug. "Die vier minuten tijdswinst worden teniet gedaan door alle stoplichten in Oog in Al. Je moet die hele wijk door om in de stad te komen en het is er druk. Als ik al naar de stad ga, neem ik gewoon de andere brug."

Tekst loopt door onder afbeelding.

Wereldfietsstad

De nieuwe fiets- en voetgangersbrug kwam er niet zonder slag of stoot. Twintig jaar geleden werd er voor het eerst over gesproken, maar buurtbewoners in Oog in Al hebben zich lang verzet. Ook de VVD, CDA en SP vonden de investering van 25 miljoen euro onnodig.

"Ik ben er deze week voor het eerst overheen gefietst. Mooie brug hoor", zegt Sander van Waveren, fractievoorzitter van het CDA Utrecht. "Maar nog steeds vind ik dat geld had beter ergens anders in geïnvesteerd kunnen worden. Kennelijk wogen het meedoen van Leidsche Rijn en de drang om wereldfietsstad te worden zwaarder."

Dat er nu een extra brug is, vindt hij 'overbodige luxe'

Volgens de gemeente zullen 7000 mensen dagelijks over de brug gaan. In de spits is het er inderdaad druk. De rest van de dag, zo blijkt uit een aantal observaties, niet. Dan zijn het vooral hardlopers of nieuwsgierige mensen die kijken naar het fietspad dat over het dak van een school naar de brug loopt. Buurtbewoner Grift zet grote vraagtekens bij de verbindende factor van de brug: "Je blijft vaak toch in je eigen wijk."

Tekst loopt door onder tweet.

Die mening is ook Ronald Correljé toegedaan. Hij behoort tot de Vinex-bewoners van het eerste uur en vindt dat de wijk 'hartstikke bij Utrecht hoort, al maken we het hier leuk genoeg voor onszelf'. De relatie met de stad is soms moeizaam, geeft hij toe. Al ruim een jaar strijdt de fotograaf en beheerder van de site Leidsche Rijn in Beeld tegen de verouderde plattegronden die in de oude stad hangen.

Een paar maanden geleden twitterde hij nog: "Hé wacht even gemeente Utrecht. In dat weiland links wonen inmiddels 82.000 van jullie inwoners." Dat er nu een extra brug is, vindt hij 'overbodige luxe'. "Naar de overkant komen was het probleem nooit."