De brief die Otto Frank nooit bereikte

Het gaat om een vrij dikke brief, afkomstig van een verzekeringsmaatschappij, die in 1942 naar het huis van de familie Frank aan het Amsterdamse Merwedeplein zou zijn gestuurd toen het gezin al was ondergedoken. Op de envelop staat de stempel 'Terug afzender'. Ook is er met de hand 'onbekend' bijgezet, zo laat het Amstelveense postzegelveilinghuis Corinphila weten. De brief, met een postzegel van vijf cent, kwam van een levensverzekeringsmaatschappij.

Omdat de vei­ling­di­rec­teur nieuwsgierig was naar de inhoud van de brief, heeft hij de envelop tegen het licht gehouden

Het poststuk dook op in de nalatenschap van de in 2013 overleden postzegelverzamelaar Stefan Drukker, die een zeer omvangrijke collectie zegels uit de Tweede Wereldoorlog had. "Hij ging postzegelbeurzen en -markten af en kocht daar grote partijen post op, die hij vervolgens uitploos. We vonden de brief onder in een doos", vertelt directeur Nathan Bouscher van het veilinghuis. Waarom de envelop niet is geopend, is niet duidelijk. "Het kan zijn dat Drukker de brief over het hoofd heeft gezien."

Omdat de veilingdirecteur nieuwsgierig was naar de inhoud van de brief, heeft hij de envelop tegen het licht gehouden. Veel wijzer werd Bouscher er niet van. "Je ziet een dubbelgevouwen brief, tekst op tekst en dus onleesbaar." Wel kon hij zien dat de letters getypt waren en niet handgeschreven. "Dat duidt op een formele brief." Waarom hij de envelop niet voorzichtig heeft geopend? "Omdat het niet ons eigendom is." Bieden kan vanaf 500 euro.

