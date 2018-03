De ‘boze burger’ is juist erg betrokken bij de samenleving

Dat concluderen bijzonder hoogleraar politicologie Sarah de Lange (UvA) en beleidsadviseur Jasper Zuure in de essaybundel #WOEST, die ze vandaag presenteerden. De boze burger is in feite gewoon een betrokken mens, stellen ze. Wel zal volgens hen de thermometer dieper in de maatschappij moeten om het sentiment van de bevolking te peilen.

Lees verder na de advertentie

De Lange en Zuure werken voor onafhankelijk adviesorgaan Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB), dat vijfentwintig experts liet nadenken over hoe de democratie zich kan beschermen tegen boze, ondermijnende burgers. In dat panel zaten vooral wetenschappers, maar bijvoorbeeld ook de ex-burgemeester van Geldermalsen. In dat dorp vlogen twee jaar geleden hekken en zwaar vuurwerk door de lucht omdat een deel van de inwoners geen nieuw asielzoekerscentrum wilde.

Nog voordat er sprake is van welke ver­ont­waar­di­ging dan ook, moeten bestuurders wijkcomités opzetten en in­spraak­avon­den organiseren Jasper Zuure, beleidsadviseur

Op zo’n moment kun je niet veel meer dan de openbare orde herstellen, zegt Zuure. “Maar het voorkómen van zulke escalaties begint veel eerder. Nog voordat er sprake is van welke verontwaardiging dan ook, moeten bestuurders wijkcomités opzetten, inspraakavonden organiseren en praten met wijkagenten.” De banden aanhalen, kortom. Áls er dan om wat voor reden ook onvrede ontstaat, heeft de gemeente veel meer kans er met bemiddeling uit te komen. En die verontwaardigde stem mee te nemen in het beleid.

Harde lijn Luisteren naar de inwoners betekent zeker niet zomaar meebuigen met hun eisen. “Bestuurders moeten onbevreesd het gesprek aangaan”, zegt Zuure. “Een harde lijn trekken over wat wel en niet mag in dit land.” Op de commotie over het bijvoeren van grote grazers in de Oostvaardersplassen heeft de provincie Flevoland volgens hem niet goed gereageerd. “Deskundigen raden dat bijvoeren af. Toch ging de provincie mee in de eisen van de betogers, mede omdat er boswachters waren bedreigd. Daar wordt de democratie niet sterker van, daar brokkelt zij van af.” Zuure geeft toe dat het lastig is om de balans te vinden tussen luisteren naar de zorgen van boze burgers en tegelijk de grenzen streng te bewaken. “Denk aan de anti-zwartepiet-demonstranten die werden tegengehouden op de snelweg naar Dokkum. Die wegversperring is natuurlijk verboden, maar je wilt als burgemeester ook met deze mensen blijven praten.”