De bouwsector van Zuid-Afrika staat op instorten

Bouwbedrijf Group Five was twaalf jaar geleden nog 8,2 miljard rand (500 miljoen euro) waard op de beurs van Johannesburg. Toen het er deze week vanaf werd gehaald bedroeg zijn waarde nog slechts een tachtigste daarvan. Het bedrijf vroeg begin deze week surseance van betaling aan.

De door tegenvallers geplaagde bouw van een energiecentrale in Ghana deed Group Five de das om. Al was dat slechts de laatste druppel, menen experts. Want de hele Zuid-Afrikaanse bouwsector staat onder druk, vooral het deel dat zich richt op grote ­infrastructurele projecten.

Voor de instorting van de bouwsector zijn drie hoofdredenen. Allereerst draait de Zuid-Afrikaanse economie al een decennium lang erg slecht. Bouwbedrijven krijgen dus minder opdrachten. Daar komt bij dat de economische crisis inzette, net nadat de bouwsector een enorme hausse had doorgemaakt in aanloop naar het WK voetbal in 2010. Voor dat sportevenement waren reusachtige investeringen in de infrastructuur nodig. Group Five bouwde het Moses Mabhida stadion in Durban, waar het Nederlands elftal een van zijn groepswedstrijden speelde. Er bestond de nodige overcapaciteit.

Alle risico's

Een derde probleem is volgens Marc Ter Mors, bouwsectorexpert van financieel dienstverlener SBG Securities in Johannesburg, dat bouwbedrijven in Zuid-Afrika alle risico’s dragen voor onverwachte kostenverhogingen en bouwvertragingen. In de VS en Europa is dit risico meestal, binnen een vastgestelde marge, voor de klant. Zuid-Afrika werkt met vooraf afgesproken, onwrikbare opleverprijzen.

Na het WK ontstond door die overcapaciteit stevige concurrentie, terwijl daarnaast het aantal opdrachten sterk terugliep. Alleen al vorig jaar daalde de waarde van de overheidsaanbestedingen met 15 procent. En het is vooral de overheid die grote infrastructurele projecten in Zuid-Afrika initieert. De bouwbedrijven zakken al jaren heel ver met hun prijzen, om tenminste de paar overgebleven klussen binnen te slepen. Met de kleinere winstmarges kwamen de grotere financiële risico’s. Een eenmaal vastgestelde lage prijs kan later immers niet alsnog naar boven worden bijgesteld.

Door de krappe markt hebben Zuid-Afrikaanse bouwbedrijven vaak te maken met een gebrek aan ­opdrachten binnen hun eigen expertise. Daardoor zijn zij sneller geneigd ook opdrachten buiten hun kernactiviteiten te zoeken. Denk aan huizenbouwers die wegen aanleggen. Zo behielden zij omzet en hoefden zij niemand te ontslaan. Maar omdat ze kennis ontbeerden, groeide de kans op een foutieve kostenanalyse. Ook dat leidde de afgelopen jaren tot grotere financiële risico’s bij bouwbedrijven.